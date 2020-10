Pedersen, Philipsen in Ackermann obvladujejo Belgijo

Končni razplet etape bo šel v statistiko kolesarskih posebnosti. Ista trojica kolesarjev je zmagovalni oder zasedla že v torek, na prvi etapi, takrat pa je bil Belgijec močnejši od Danca, Nemec pa je tudi v prvem poskusu osvojil tretje mesto.

In the GC, @Mads__Pedersen takes over the lead. Pedersen and @JasperPhilipsen are in the same time, but as the winner of the last stage, the Danish rider is leading the overall classification.#BinckBankTour pic.twitter.com/CtI35l43No — BinckBank Tour (@BinckBankTour) October 1, 2020

Tokrat bi Ackermann morda lahko iztržil celo več, saj je 26-letniku ekipa Bora-hansgrohe pripravila odlično izhodišče za končni sprint, a je moral na koncu spet stisniti roko tekmecema iz ekip Segafredo in UAE Emirates. Pedersen je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki.

🎥🤩 Thank you @gemeenteAalter for organizing today's start and finish and making this stage possible in such a short period of time! The icing on the cake was a great bunch sprint, with former world champion Mads Pedersen winner. Watch the final kilometer here! #BinckBankTour pic.twitter.com/cBJ3p7leRu — BinckBank Tour (@BinckBankTour) October 1, 2020

Sredina, druga etapa na dirki, kronometer v Vlissingenu, je odpadla. Nizozemske oblasti so namreč zaradi zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa odločile, da ne bodo dovolile kolesarskih dirk. Odpadlo vožnjo na čas bodo nadomestili v petek v Belgiji, na progi Riemst - Kanne, trasa bo zahtevnejša, kot bi bila na Nizozemskem.

🎥 58 seconds recap of stage 3 of the BinckBank Tour, from @gemeenteAalter to @gemeenteAalter. @Mads__Pedersen is today's winner and the new overall leader! #BinckBankTour pic.twitter.com/u3QN0rRYyA — BinckBank Tour (@BinckBankTour) October 1, 2020

Slovenske barve na dirki brani Luka Pibernik (Bahrain-McLaren). Na dirki pa ne nastopa zmagovalec te preizkušnje iz leta 2018 Matej Mohorič (Bahrain-McLaren).

