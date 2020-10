Koronavirus odnesel eno najbolj prestižnih klasik

Prireditelji kolesarske klasike Amstel Gold Race so odpovedali letošnjo dirko zavoljo povečanega števila okuženih za novim koronavirusom na Nizozemskem. Ena najbolj prestižnih enodnevnih kolesarskih dirk na svetu je tradicionalno na sporedu v spomladanskem terminu. Najprej so jo hoteli prirediti 10. oktobra, zdaj pa so jo odpovedali.

Prireditelji dirke, ki poteka v treh nizozemskih mestih Eijsden-Margraten, Masstricht in Valkenburg aan de Geul, so se odločili, da zaradi vse slabše epidemiološke slike v državi in številnih novih vladnih ukrepov odpovejo letošnje tekmovanje, ki bi po novih smernicah morala potekati brez gledalcev. Po mnenju prirediteljev je tovrstno tekmovanje v teh okoliščinah enostavno nemogoče organizirati in so jo zavoljo tega prestavili na naslednje leto.

