Niso vsi kolesarji navdušeni: Virtualne dirke so čisto drug šport

Številni profesionalni kolesarji so se v teh tednih, ko pravih dirka zaradi pandemije koronavirusa ni, udeležili virtualnih tekmovanj, mnogi so veseli, da lahko s tem vsaj nekoliko razbijejo monotonost treninga doma na trenažerjih, drugi nad virtualnim kolesarstvom niso niti najmanj navdušeni.

"To je povsem drug šport," o kolesarjenju na digitalnih platformah kot je Zfitf, pravi Rogličev kolega pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma Steven Kruijswijk in dodaja, da ta vrsta tekmovanj "nima veliko skupnega s pravimi dirkami". Če je posameznik dober na virtualni dirki, še ne pomeni, da bo dober tudi na cesti, je še povedal nizozemski kolesar: "Tudi PSV Eindhoven ne bo podpisal pogodbe z levokrilnim igralcem samo zato, ker je ta dober v igri Fifa."

Z rojakom se strinja še en Rogličev moštveni kolega, Tom Dumoulin, ki je prepričan, da rezultati z virtualnih dirk ne pomenijo nič: "Rezultatom ne gre zaupati, saj ti ljudje kolesarijo na trenažerjih različnih znamk in niso primerno kalibrirani, kar pa je ključno. Obremenitve bi morale biti povsem enake, drugače tekmovanje ni pošteno."

"Virtualne dirke so me fascinirale kakšna dva tedna, zdaj pa jih imam dovolj"

Ta konec tedna se je denimo končala virtualna dirka po Švici, na kateri je blestel Avstralec Rohan Dennis, ki je dobil dve preizkušnji, a dokaz, da v virtualnem svetu ne zmagujejo najboljši in najmočnejši, Dumoulin izpostavlja Remca Evenepoela, ki je bil na virtualni dirki po Flandriji šele deseti, pa čeprav je na pedala pritiskal najmočneje, z največ wati.

"Virtualne dirke so me fascinirale kakšna dva tedna, zdaj pa jih imam dovolj. Raje sem v slabši formi, ko se bo enkrat resno tekmovanje nadaljevalo, kot pa da bi se zdaj psihično izčrpaval," meni Francoz Thibaut Pinot, posebej nenaklonjena tovrstni vadbi doma, kaj šele virtualnemu dirkanju, pa sta tudi svetovna prvaka Alejandro Valverde in Peter Sagan, piše Cycling Weekly.

Slovakov moštveni kolega pri Bori Hansgrohe Lennard Kämna, prav tako udeleženec virtualne dirke po Švici, pa je prepričan, da virtualne dirke "za profesionalne kolesarje niso ravno idealne, so pa vsekakor popestritev treninga".

