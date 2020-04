Sagan se ne bo udeleževal virtualnih dirk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovak sicer tako kot Primož Roglič in Tadej Pogačar živi v Monte Carlu, kjer pa trenutne razmere ne dovoljujejo kolesarjenja na cestah, zato je prisiljen na trening s trenažerjem.

"Sovražil sem trening v zaprtem prostoru, toda razmere so me prisilile, da se z njim spoprijateljim, kar pa ne pomeni, da z njim želim tekmovati. A je to prihodnost? Mislim, da ne. Kaj mislite, lahko z električnim kolesom nastopim na takih dirkah?" se je malo pošalil Sagan.

Sagan je skupaj z družino v osamitvi že tri tedne, v tem času ni hodil niti v trgovine, saj mu je hrano dostavljal kolesarski kolega Oscar Gato. "Opravičujem se, ker nisem bil veliko na socialnih omrežjih. Ukvarjal sem se s sinom in treniral. A zdaj že pošteno pogrešam ceste in dirke, komaj čakam, da se vse vrne v normalne tirnice," pravi Slovak in dodaja, da bo morebitno jesensko nadaljevanje sezone dočakal pripravljen.