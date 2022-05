Nemška klasika Ircu, Slovencev na dirki ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec 59. klasike Eschborn - Frankfurt. Po 185 km dolgi razgibani, a vseeno sprinterjem prijazni trasi je irski zvezdnik ugnal drugouvrščenega Kolumbijca Fernanda Gavirio (UAE Team Emirates) in tretjega Norvežana Alexandra Kristoffa (Intermarche-Wanty-Gobert).

To je bila 57. zmaga v karieri in prva v tej sezoni za 31-letnega Bennetta, ki je bil v sprintu premočan za tekmece. Slavil je s kolesom in pol prednosti. V tesnem boju za drugo mesto je Gaviria ugnal Kristoffa, sicer rekorderja s štirimi zmagami na tej dirki.

Slovencev na prvi od dveh nemških klasik v sezoni svetovne serije ni bilo na startu. Doslej je to preizkušnjo leta 2013 dobil Simon Špilak.

Naslednja dirka svetovne serije bo prva tritedenska preizkušnja v sezoni, dirka po Italiji. Začela se bo v petek, 6. maja, v Budimpešti na Madžarskem. Končala se bo v Veroni 29. maja in bo v 19. etapi (27. 5.) delno potekala tudi po slovenskih cestah.

Izidi, Eschborn - Frankfurt am Main (185 km): 1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 4:27:52

2. Fernando Gaviria (Kol/UAE Team Emirates) isti čas

3. Danny van Poppel (Niz/Intermarche-Wanty-Gobert)

4. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious)

5. Danny van Poppel (Niz/Bora-Hansgrohe)

6. Edward Theuns (Bel/Trek-Segafredo)

7. Arnaud De Lie (Bel/Lotto Soudal)

8. Simone Consonni (Ita/Cofidis)

9. Piet Allegaert (Bel/Cofidis)

10. Lorenzo Manzin (Fra/TotalEnergies)

