Rogličev kolega poražen na kronometru, skupna zmaga Vlasovu

Rus Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec 75. dirke po Romandiji. V zadnji etapi, gorski vožnji na čas, je bil prepričljivo najhitrejši in se podpisal pod deveto ter deseto zmago v karieri. Edini slovenski predstavnik v Švici Jan Polanc (UAE Team Emirates) je bil danes v etapi 46., skupno pa je zasedel 67. mesto.

Šestindvajsetletni Vlasov je v letošnji sezoni v zelo dobri formi, pred dirko po Romandiji pa je bil najboljši še na večdnevni dirki po Valencii. Skupno je slavil četrto zmago v letu 2022.

Danes je v cilj po 15,84 km dolgi etapi od Aigleja do Villarsa z 11 km dolgim vzponom pripeljal s časom 33:40 minute ter za 31 sekund ugnal v etapi drugouvrščenega Nemca Simona Geschkeja (Cofidis), od tretjega domačina Gina Mäderja (Bahrain-Victorious) pa je bil hitrejši za 36 sekund.

Victoire de 🇷🇺 Alexander Vlasov sur ce Tour de Romandie. Il fait coup double en s’adjugeant aussi l’étape du jour. #TDR2022 pic.twitter.com/h83a9X0ccx — Roue Libre (@en_rouelibre) May 1, 2022

V skupnem seštevku je zadnji dan Vlasov napredoval s tretjega na prvo mesto in prehitel do danes vodilnega Avstralca Rohana Dennisa, moštvenega kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, ki je sicer specialist za vožnjo na čas, a navkreber ni bil kos najboljšim. Zasedel je 22. mesto z 2:12 minute zaostanka in zdrsnil na osmo mesto v seštevku. V njem je s šestega na drugo mesto skočil Mäder (+0:50), na tretje pa se je z devetega povzpel Geschke (+0:55).

Edini slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc je bil danes 46. z zaostankom 3:18 minute. V skupnem seštevku je zasedel 67. mesto, za zmagovalcem pa je zaostal 27:39 minute.

Po Romandiji je 29-letni slovenski kolesar opravljal vlogo pomočnika mlademu Špancu Juanu Ayusu (skupno je končal na četrtem mestu) in domačinu Marcu Hirschiju. Polanc je v letu 2022 zabeležil že 44 tekmovalnih dni.

Dirka po Romandiji, končni vrstni red: 1. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 18;00:59

2. Gino Mäder (Švi/Bahrain-Victorious) + 0:50

3. Simon Geschke (Nem/Cofidis) 0:55

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:22

5. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) 1:47

6. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) 1:51

7. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:52

8. Rohan Dennis (Avs/Jumbo-Visma) 1:54

9. Lucas Plapp (Avs/Ineos Grenadiers) 2:08

10. Einer Rubio (Kol/Movistar) 2:13

...

67. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 27:39

...

