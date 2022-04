Kraljevska etapa Kolumbijcu, Rogličevemu kolegu se nasmiha skupna zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijec Sergio Higuita in Rus Aleksander Vlasov sta v četrti, kraljevski etapi kolesarske dirke po Romandiji ekipi Bora-hansgrohe priborila dvojno zmago. Kolesarja nemške ekipe sta bila na zadnjem vzponu najboljša v sprintu skupine favoritov, v kateri pa je bil tudi Rohan Dennis. Avstralec je obdržal skupno vodstvo, čeprav je na koncu zaostal tri sekunde.

Ker je v nedeljski zadnji etapi na sporedu kronometer, ki je Denniseva specialnost (bil je tudi svetovni prvak), bo veliko presenečenje, če kolesar ekipe Jumbo-Visma ne bo končni zmagovalec dirke. Pred drugouvrščenim Špancem Juanom Ayusem, tekmovalcem ekipe UAE Emirates, ima 15 sekund prednosti.

Polanc pomagal in omagal

Etapa od Aigla do Zinala je poleg zaključnega klanca vsebovala še šest kategoriziranih vzponov, od tega kar pet prve kategorije. Etapa se je izkazala kot pretežka za Avstrijca Felixa Grossschartnerja, drugouvrščenega po štirih etapah, ki ni zmogel ostrega ritma, kar velja tudi za edinega slovenskega predstavnika Jana Polanca, Slovenec še naprej zvesto opravlja vlogo pomočnika. Zaostal je 22 minut in 45 sekund in zasedel 99. mesto.

Victoria de Sergio Higuita 🇨🇴 en la etapa 4 del #TourDeRomandie 2022.

👇

🎥 @Eurosport_ES pic.twitter.com/iJzfUp5IY2 — Pasión A Pedaladas (@PedaladasA) April 30, 2022

Na zadnjem vzponu je najprej kazalo, da bo etapo dobil Kolumbijec Einer Rubio, a ga je najmočnejša skupina predvsem po zaslugi Avstralca Luka Plappa 300 metrov pred ciljem ujela in prehitela. Tretje mesto v etapi je zasedel Ayuso, zelo dobro pa se je z vzponi borila ekipa Jumbo-Visme, Dennisu so lepo pomagali najprej Robert Gesink, nato pa še Sepp Kuss in Steven Kruijswijk.

Preberite še: