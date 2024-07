Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka razgibana 18. etapa od mesta Gap do Barcelonnetta, v kateri bodo kolesarji prevozili 179,5 kkilometra in 3.100 višinskih metrov. Trasa je lažja kot včeraj in vsaj na papirju kot ustvarjena za ubežnike, a v kolesarstvu vedno pričakujemo nepričakovano, zato se lahko zgodi marsikaj. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.00, kilometer nič, ki je znak za uraden začetek etape, bodo prečkali ob 13.20, cilj pa naj bi dosegli okoli 17.30.

Na Dirki po Franciji je danes na sporedu razgibana 18. etapa, ki bo karavano peljala od mesta Gap do Barcelonnetta. Kolesarji bodo prevozili 179,5 kilometra in 3.100 višinskih metrov. Na trasi jih čaka pet kategoriziranih vzponov. Vsi so tretje kategorije zahtevnosti, kar pomeni, da kolesarjem ne bi smeli povzročati preglavic.

Profil trase v 18. etapi Toura:

Kategorizacija vzponov na Touru na podlagi zmogljivosti spačka



Glede na besede nekdanjega kolesarja, danes strokovnega komentatorja Eurosporta Jensa Voigta, so v daljni preteklosti zahtevnost vzponov na Touru ocenjevali na podlagi prestave, v kateri je priljubljeni francoski spaček oz. vozilo Citroën 2CV, lahko prevozilo določen klanec.



Če mu je to uspelo v četrti prestavi, gre za klanec četrte kategorije, če je moral voznik za premagovanje klanca prestaviti v tretjo prestavo, to pomeni da gre za klanec tretje kategorije. Enako velja za drugo in prvo prestavo oz. klanec druge in prve kategorije, medtem ko je klanec, ki ga spaček ne zmore, označen z oznako HC (Hors catégorie) oz. klanec ekstra ali izven kategorije.

Prvi klanec jih čaka na 32. kilometru trase. Gre za prelaz Col du Festre, klanec tretje kategorije, ki bo dolg 3,9 kilometra in in ima 6,3-odstotni povprečni naklon. Sledi vzpon na Cote de Corps na 57. kilometru. Klanec je dolg dobra dva kilometra in ima 7,2-odstotni povprečni naklon.

Na 97. kilometru se bodo kolesarji povzpeli na Col de Manse, klanec tretje kategorije, ki je dolg 5,1 kilometra in ima 3,6-odstotni povprečni naklon. Na 121. kilometru se bo karavana povzpela na prelaz Cote de Saint-Apollinaire, ki bo dolg sedem kilometrov in ima 5,5-odstotni povprečni naklon, za konec pa jih 40 kilometrov pred ciljem čaka še vzpon na prelaz Cote des Demoiselles Coiffees (3,6 km, 5,4 %).

Na Touru je v 17. etapi slavil olimpijski prvak Richard Carapaz. Foto: Guliverimage

Bo ubežnikom uspelo izkoristiti priložnost?

Etapa je primerna za vzpostavitev močne ubežne skupine v prvem delu trase, sprinterji pa bodo skušali preživeti prva dva klanca med najboljšimi in se na vmesnem cilju v kraju Saint-Bonnet-en-Champsaur na 84. kilometru trase pomeriti za razvrstitev po točkah. V razvrstitvi za zeleno majico vodi Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), ki ima pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom (Alpecin-Deceuninck) 33 točk naskoka v lovu na prestižno zeleno majico.

Preostali Slovenci bodo morda tudi v tej etapi aktivni v begu. V sredo sta poskušala Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a sta v zahtevnem zaključku hitro odpadla. Tudi Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) bi lahko danes lovil slavo med ubežniki.

Tudi danes bo rumeno majico nosil Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) prednost treh minut in 11 sekund, pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), ki je sicer zaostanek v sredo nekoliko zmanjšal, potem ko mu Pogačar ob napadu na ciljnem klancu do Superdevoluyja ni sledil, pa pet minut in devet sekund.

Do konca Toura nato sledijo le še tri zahtevne etape, dve gorski in končna vožnja na čas od Monaca do Nice.

