Na obzorju težave za Tadeja Pogačarja? ZAE grozijo sankcije.

Združenim arabskim emiratom mednarodna skupnost očita pomoč pri pretoku ruskega osebja in kapitala. Rusija naj bi se tudi s pomočjo te arabske državice izogibala sankcijam, ki so naperjene proti Rusiji in njenim državljanom zaradi vojne v Ukrajini. Vse več zahodnih držav naj bi podpiralo idejo, da se nekakšne sankcije uvede tudi proti Združenim arabskim emiratom.

Dobri odnosi kot "pomemben dejavnik stabilnosti"?

Ti se glede vprašanja ruske invazije na Ukrajino še niso opredelili, še več, kaže, da so celo bolj naklonjeni Rusiji. To naj bi dokazovalo oktobrsko srečanje predsednika ZAE, šejka Mohameda bin Zajeda Al Nahjana z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Dobri odnosi med državama naj bi bili po mnenju prvega "pomemben dejavnik stabilnosti v svetu", piše CyclingWeekly, ki se ob tem sprašuje, kako bo zaplet vplival na kolesarski svet.

V Evropski uniji naj bi bili naklonjeni uvrstitvi ZAE – te ne podpirajo sankcij proti Rusiji, niti niso obsodile agresije na Ukrajino – na črni seznam držav, v katerih obstaja "veliko tveganje za pranje denarja", kar bi bilo že diplomatsko opozorilo. V Veliki Britaniji odvetniki nekaterih humanitarnih organizacij že proučujejo možnosti, da bi na Otoku zamrznili premoženje vladajoče družine iz ZAE, če ga tam ima.

Glavobol za UCI

Vse to pa že povzroča glavobole tudi vodilnim možem Mednarodne kolesarske zveze (UCI), piše Cyclingweekly. Navajajo izjavo nekdanjega visokega funkcionarja mednarodne zveze, ki je želel ostati anonimen. "Če je UCI z ruskimi in beloruskimi deležniki v kolesarstvu ter predvsem močnim ruskim podjetjem Gazprom opravila precej enostavno, bo zanjo obravnava UAE Team Emirates povsem drugačen zalogaj. Gre namreč za eno od najmočnejših in najbogatejših ekip v kolesarstvu. Če bodo Združeni arabski emirati zaradi vezi s Putinovo Rusijo sankcionirani, bodo to težave tudi za UCI. Posledice so lahko zelo resne."

UAE Team Emirates je registriran v Združenih arabskih emiratih, a ima nosilec njegove licence pri zvezi, podjetje CGS Cycling, naslov v Švici. ZAE sponzorirajo tudi žensko profesionalno ekipo UAE Team ADQ, organizirajo pa tudi dve dirki svetovne serije, eno žensko in eno moško.

Pred ukrepi se bo razpravljalo

V upravnem odboru UCI sedi tudi predstavnik ZAE, hkrati predsednik Azijske kolesarske zveze, Osama Ahmed Abdulah Al Šafar, ki je 19. novembra na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo s sankcioniranim ruskim oligarhom Igorjem Makarovim. "Al Šafar bo zagotovo dejavnik pri vsem tem," je CyclingWeeklyju povedal neimenovani nekdanji član UCI. "Zagotovo bo lobiral, kot tudi Azijska zveza, da se mednarodne organizacije ne vtikajo v to vprašanje," je še dodal.

"Pomembno je razumeti, da upravni odbor UCI ni politično telo," pa je za CyclingWeekly povedala češka članica odbora Katerina Nash. O morebitnih težavah ZAE konkretno še ni mogla povedati več, saj se odbor naslednjič sestane šele januarja prihodnje leto. "Vem pa to, da bi se UCI nemudoma odzvala, če bi se pojavila kakršnakoli nevarnost za športnike, ki bi tekmovali v ZAE, ali če bi se izkazalo, da je tamkajšnja zveza skorumpirana in ne spoštuje pravil," je še povedala.

O morebitnih ukrepih, ki bi jih UCI morala sprejeti ob stopnjevanju pritiska na ZAE, pa bodo zagotovo razpravljali in tudi usklajevali z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK), še piše CyclingWeekly.

Preberite še: