Član ekipe Bahrain Victorious in trenutno peti kolesar na svetovni lestvici UCI Matej Mohorič na nedeljski Dirki Pariz–Roubaix cilja zelo visoko. Dirka po severni Franciji je ena najstarejših aktivnih kolesarskih dirk in ena od petih klasičnih dirk, znanih kot spomeniki. Kako jih je osvajati, dobro ve, saj je v letošnjem letu prikolesaril do velike zmage na italijanski klasiki Milano - San Remo. Njegova velika želja je, da bi enkrat postal kralj tudi na tlakovani cesti od Pariza do Roubaixa. Verjame, da je ob pravem scenariju možno to tudi letos.

Med prvimi petimi kolesarji na svetovni lestvici UCI so trenutno kar trije Slovenci – Tadej Pogačar na prvem, Primož Roglič na drugem, Matej Mohorič na petem mestu. Slovenija je kolesarska velesila. A navdušujejo tudi drugi in Mohorič je vesel, da ima Slovenija toliko uspešnih kolesarjev: "Zdi se mi, da ko smo trije Slovenci tako tesno skupaj, še več prinesemo k samemu športu. V Sloveniji in tudi nasploh kolesarstvo iz leta v leto raste. Čedalje več ljudi se ukvarja s kolesarjenjem in zdravim preživljanjem prostega časa. Sam zato skozi svoje uspehe promoviram Slovenijo kot turistično destinacijo."

Na dirkah so zaradi njegovih dobrih rezultatov tekmeci vse bolj pozorni nanj, zato spada v ožji krog favoritov na različnih trasah: "Mogoče nisem najboljši šprinter ali najboljši specialist za vzpone, ampak mi ustreza veliko različnih terenov, zato sem približno enako dober v vsem."

Na nedeljski dirki si želi biti čisto v ospredju

Za dirko Pariz–Roubaix, ki bo na sporedu v nedeljo, si želi, da do zaključka odpelje čim bolj mirno in čim bolj enakomerno. "Verjamem, da mi bo eno leto uspelo, videli pa bomo, ali bo to že letos ali bom moral še malce počakati. Zagotovo se izplača biti vztrajen. Lani je na dirki zmagal ekipni kolega Sonny Colbrelli, tako da vem, da imamo v ekipi Bahrain Victorious kakovostne materiale," pravi Matej in dodaja: "Dirke se že zelo veselim."

Matej Mohorič je v velikem slogu osvojil italijansko klasiko Milano - San Remo. Foto: Guliverimage

Po sto kilometrih se začnejo znameniti tlakovani odseki, kjer je nevarnosti za padec veliko. Potrebnih je šest ur in pol popolne zbranosti. "Osredotočenosti ne smeš izgubiti niti za trenutek. Če jo, pride do okvar, padcev in defektov, tako da je treba biti zelo pozoren. Če prideš v zaključek dirke, je potrebna še taktična igra – na ravnini je težje narediti razliko kot na vzponih, tako da je treba biti zelo previden, katerim napadom slediš in katere pustiš. Malce je treba tvegati, ampak na koncu nekdo zmaga in upam, da bom jaz čim bližje temu," je optimističen Mohorič.

Tlakovanih cest oziroma kock je že dobro navajen, saj se takšni odseki pojavljajo na vseh klasikah, ki jih je že odpeljal do zdaj. Po njegovem mnenju bo sreča pri padcih in defektih odločilen faktor, zato si želi, da se jim v čim večji meri izogne in da čim dlje ostane v igri. "Če pridem v zaključek, vem, da sem v dobri pripravljenosti za dober rezultat," še dodaja.

Dirko spremlja že od majhnih nog

Že ko se je kot deček in kasneje kot mladinec začel ukvarjati s kolesarstvom, je bila zanj to tista dirka, ki se je je najbolj veselil, da jo bo lahko spremljal po televiziji, saj po njegovem mnenju "nikoli ne razočara".

Izpostavlja, da je vzdušje v Franciji oziroma na robu Belgije enkratno, saj je vsako leto ob cestah ogromno navijačev, ki si naredijo prave zabave: "Dirka je v kolesarstvu res nekaj posebnega in velja za eno najbolj želenih dirk v karieri posameznika. Če ti uspe zmagati na tej dirki, je to res enkratno. Veliko jih poskusi, ampak zelo malo jih zares uspe. Če te je na dirki strah, tam nimaš kaj iskati, in bolje je, da se že naprej vdaš. Sicer vem, da je možnost, da pridem v zaključek, majhna, ampak vem, da obstaja, zato se ne bom vdal."

Dirka Po Sloveniji kot priprava za Dirko po Franciji

Po končani dirki na severu Francije se odpravlja na dirko Liège–Bastogne–Liège, ki bo naslednji konec tedna. Upa, da se mu bo po dirki Pariz–Roubaix uspelo odpočiti, tako da bo zanj to zadnja klasika v letošnji spomladi. Sledile bodo priprave za Dirko po Franciji in v vmesnem obdobju bo nastopil tudi na dirki Po Sloveniji.

Na dirki po severu Francije bo Mohorič kapetan ekipe Bahrain Victorious. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zanj je dirkanje na domačih tleh vselej nekaj posebnega, kakšna od etapnih zmag pa mu da le še dodatno samozavest za naprej: "Sicer je Dirka po Franciji časovno gledano dokaj hitro za dirko Po Sloveniji, ampak sem znan po tem, da v svoji karieri nimam groznih vzponov in padcev v svoji pripravljenosti. Vedno sem precej konstanten, kar zadeva fizično pripravljenost. Upam, da bom konkurenčen tudi na dirki Po Sloveniji in da se bom lahko boril za etapno zmago."

Po dirki Po Sloveniji ga pred odhodom v Francijo čaka še državno prvenstvo, sicer pa si bo po prvem delu sezone najprej vzel nekaj počitka, nato pa začel graditi aerobno pripravljenost. Pred dirko Po Sloveniji bo dobrodošel še kakšen anaerobni interval, saj bo s tem na začetek Toura prišel relativno svež in pripravljen na dobre rezultate.

Matej Mohorič je trenutno peti kolesar svetovne lestvice UCI. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na kožo mu je najbolj pisana zadnja, peta etapa

Ob predstavitvi etap dirke Po Sloveniji pa se je Mohoriču najbolj nasmehnilo ob pogledu na zadnjo, peto etapo. V njej je povsem v zaključku vzpon na Trško goro in specifičen spust, v katerih je najboljši v karavani. Spomnimo se, kako se je v zaključku klasike Milano - San Remo pri spustu kot ekspresni vlak brezkompromisno odpeljal mimo tekmecev in nato v izdihljajih na ravnini ohranil prednost. Za zmago v generalnem seštevku ne razmišlja: "Na dirki bodo pravi specialisti za vzpone, in ko se ti odločijo, da bodo šli na vso moč, na primer na Veliko Planino, potem navadni smrtniki proti njim nimamo možnosti."

Dirka Po Sloveniji se iz leta v leto veča in pridobiva na veljavi, saj so, kot pravi sam, kolesarji in spremljevalne ekipe z izvedbo izredno zadovoljni: "Termin je ugoden in trasa je zanimiva, kar vse kolege vedno bolj privlači." V podobnem terminu kot dirka Po Sloveniji sta sicer na sporedu še Dirka po Švici in Dirka po Dofineji, ki sta sicer del svetovne serije, ampak petdnevna priprava po Sloveniji je za Tour odlična.

"Petdnevni format za pripravo na Tour je optimalni čas. Ni premalo in ni preveč. Ker sta Dirka po Dofineji in še daljša Dirka po Švici zelo utrujajoči, je zame dirka Po Sloveniji kot priprava na Tour veliko bolj mamljiva. Dobro je, če si pred tako veliko dirko, kot je Tour, malce bolj sproščen in ne utrujen," dodaja.

Zmaga na prestižni klasiki nanj ni bistveno vplivala

Prvi del sezone je sanj uspešen. Zmaga na Milano - San Remo je bila nekaj posebnega, s katero se je v zgodovino kolesarstva za vse večne čase zapisal s posebnimi črkami: "Zagotovo ti zmaga dvigne samozavest, tako da je malce lažje dirkati. Pritiska je precej manj, čeprav ga znam jaz zelo dobro filtrirati. Zmaga torej name ni bistveno vplivala, je pa zagotovo vzdušje v ekipi precej bolj sproščeno, saj greš tako proti preostalim ciljem lažje in bolj sproščeno naprej. Ni pa motivacija zato čisto nič nižja, zato bom tudi v nedeljo dal vse od sebe, tako da upam, da mi uspe še enkrat."

Ekipo so močno zaznamovale težave Colbrellija

A so se nad ekipo Bahrain Victorious nedavno zgrnili tudi temni oblaki. Odsotnost Sonnya Cobrellija, ki je letos po ciljnem šprintu 1. etape Dirke po Kataloniji doživel zastoj srca, je velik udarec: "Na vseh klasikah smo ga zelo pogrešali, saj se je moral naš način dirkanja močno spremeniti. Z dveh vodij, Sonnya in mene, smo prišli samo na enega. Dobro je, da ima ekipa v zaključku etape čim več kolesarjev, sploh vrhunskih, saj je tako bistveno lažje dosegati dobre rezultate. Bomo pa seveda tudi brez njega poskusili doseči visoke rezultate, saj imajo tudi druge ekipe zaradi različnih bolezni vzpone in padce. To je pač kolesarstvo."

Uravnavanje tlaka v pnevmatikah ga ne zanima

Danes se vse bolj govori o taktiki, da bi imeli kolesarji na tekmah možnost uravnavanja tlaka v pnevmatikah, ampak Mohoriča to ne zanima: "V ekipi imamo res dobrega proizvajalca, ki ne glede na pritisk zagotavlja zelo hitre gume. Vsak izbere gumo, ki mu najbolj ustreza, saj vemo, da je guma ne glede na pritisk zelo hitra. Zame je ta nova možnost le še ena stvar več, ki se lahko pokvari. Dirka Pariz–Roubaix je do kolesa in opreme že tako ali tako groba, tako da veliko stvari pride do roba svojih zmožnosti."

