Nova stopnička v karieri Omrzela, ki bo prestopil na najvišjo raven

Iz kolesarske ekipe Bahrain-Victorious so sporočili, da bo komaj 19-letni Jakob Omrzel, eden največjih slovenskih kolesarskih talentov, že samo po eni sezoni v razvojni ekipi tega moštva prestopil v ekipo svetovne serije Bahrain-Victorious. Novomeščan je nad podpisom dveletne pogodbe navdušen.

"Velike sanje vsakega mladega kolesarja so, da nekoč postane profesionalec, in tudi jaz nisem bil izjema. Da sem dobil priložnost že po svoji prvi sezoni v kategoriji U23, je zame res nepopisno," so besede Jakoba Omrzela prenesli v izjavo za javnost. "Kot mlad kolesar, ki upa na dolgo kariero, vem, kako pomembno je, da sem obdan z ekipo ljudi, ki me ne učijo le, kako postati boljši kolesar, ampak tudi, kako rasti kot oseba. V tej sezoni sem dobil nekaj priložnosti za nastope na najvišji ravni, kar mi je dalo še večjo motivacijo in lakoto po uspehu v prihodnje.

Foto: LaPresse

Z razvojno ekipo Bahrain Victorious sem pridobil ogromno izkušenj in popolnoma nov pogled na ta šport. Pridružitev tej ekipi je bila brez dvoma najboljša odločitev v moji karieri. Vsi – od osebja do sotekmovalcev – so mi vedno stali ob strani, naši rezultati pa so dokaz trdega dela, ki smo ga opravili skupaj.

V prihodnji sezoni si želim ne le dobrih rezultatov na največjih dirkah, ampak tudi, da še naprej napredujem kot kolesar in kot človek. Če bom pokazal predanost in zavzetost, vem, da bom dobil nove priložnosti, morda pa se mi nekoč odpre možnost, da se borim tudi za stopničke na Grand Touru. Verjamem, da imam potencial, da sem uspešen v tem športu, in dal bom vse od sebe, da svoje sanje spremenim v resničnost," sporoča Omrzel, ki je trenutno v Kigaliju v Ruandi, kjer bo glavni slovenski favorit na dirki mlajših članov, ki bo na sporedu v petek.

Omrzel je nase letos opozoril večkrat, najbolj pa navdušil z zmago na prestižni italijanski dirki Giro Next Gen, četrtim mestom na dirki Po Sloveniji in naslovom državnega prvaka na cestni dirki v Celju.

Iz ekipe so še sporočili, da je bilo sprva predvideno, da Omrzel ostane v razvojni ekipi do leta 2026, a so njegove letošnje izjemne predstave pospešile pot v svetovni vrh.

Preberite še: