Sonny Colbrelli po zastoju srca čaka na nov čudež

"Čudež je, da sem živ, in čudež bo, če bom spet lahko sedel na kolo," pravi italijanski kolesar Sonny Colbrelli, moštveni kolega Mateja Mohoriča pri ekipi Bahrain-Victorious, ki je v ponedeljek po ciljnem sprintu 1. etape Dirke po Kataloniji doživel zastoj srca. Kakšno je njegovo stanje danes?

Dvaintridesetletni italijanski kolesar Sonny Colbrelli, ki je lani postal evropski prvak v cestnem kolesarstvu, postal pa je tudi veliki zmagovalec epske dirke Pariz-Roubaix, je še vedno v bolnišnici v Gironi, kjer zdravniki mrzlično iščejo razloge za njegov ponedeljkov kolaps, ki je prestrašil kolesarsko srenjo in Colbrellijeve najbližje.

Športna prihodnost je negotova

Tudi Colbrelli priznava, da se njegova športna prihodnost negotova. Kot je povedal v izjavi za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport, je čudež že to, da je še vedno živ, še enega pa bo potreboval, da se bo vrnil na kolo.

Colbrelli je lani osvojil naslov evropskega prvaka in zmagal na klasiki Pariz-Roubaix. Foto: Guliverimage

In čeprav je Italijan po poročanju La Gazzette sprva razmišljal samo o tem, kdaj bo spet sedel na kolo, je zdaj njegov pogled malenkost drugačen. Zdravniki namreč še vedno nimajo odgovora, kaj je razlog za zdravstveni preplah in ali bo sploh dovolj pripravljen, da se bo vrnil na intenzivno raven dirkanja v svetovni seriji.

Še vedno brez zaključkov

Kot so za spletni portal Velonews sporočili iz ekipe Bahrain-Victorius, četrtkovi pregledi niso prinesli zaključkov, so pa v ekipi potrdili, da se Colbrelli dobro počuti, v Univerzitetni bolnišnici v Gironi pa mu nudijo izjemno oskrbo. Z bolnišničnim osebjem je vseskozi v stiku tudi medicinska ekipa kolesarskega moštva Bahrain-Victorious. Ob njem je tudi njegova družina, v Katalonijo pa je pripotoval tudi njegov agent.

Je v ozadju covid?

Ugibanja, kaj bi lahko povzročilo Colbrellijevo alarmantno zdravstveno stanje, se medtem nadaljujejo. Belgijski kolesar Oliver Naesen je v pogovoru za belgijski spletni portal Het Nieuwsblad izrazil zaskrbljenost nad tem, da je Colbrelli na dirki Pariz-Nica nastopal z vročino, kar naj bi po njegovem mnenju izredno slabo vplivalo na srce, vse več pa je tudi namigovanj, da naj bi bil v ozadju preboleli covid-19.

Tudi menedžer belgijske ekipe Quick Step-Alpha Vinyl Patrick Lefevere, ki poziva k večjemu številu zdravniških pregledov v obdobju epidemije novega koronavirusa, ne izključuje povezave s covid-19.

"Ne vemo, ali je zastoj srca posledica okužbe s covid-19, je pa to vsekakor mogoče," je razmišljal v pogovoru za Het Nieuwsblad. "Korona je zahrbtna zver in ne poznamo vseh njenih dolgoročnih posledic. To je razlog, da smo še posebej previdni."