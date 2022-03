Mohorič zamudil skok Van Aerta in Laporta, prestižna zmaga Belgijcu

Kolesarja Jumbo-Visme sta skupini z Mohoričem, Kasperjem Asgreenom in Stefanom Küngom, Jhonatanom Narvaezom, Dylanom Van Baarlejem, Tiesjem Benootom in Biniamom Girmayjem Hailujem pobegnila dobrih 40 kilometrov pred ciljem in se nista več ozrla nazaj.

It's a 𝑱𝒖𝒎𝒃𝒐-𝑽𝒊𝒔𝒎𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 🖤💛



🇧🇪 Belgian champion Wout van Aert takes a home victory in the E3 Saxo Bank Classic as he crosses the line alongside teammate Christophe Laporte 🤝#E3SaxoBankClassic | @JumboVismaRoad pic.twitter.com/L3sMCsJelT — Eurosport (@eurosport) March 25, 2022

Do cilja sta si prikolesarila minoto in 35 sekund pred zasledovalci. Ciljno črto sta prečkala objeta, Francoz je le pazil, da jo je Van Aert prvi.

Foto: Guliverimage

Slovenski adut na dirki, zmagovalec letošnje italijanske klasike Milano−San Remo Matej Mohorič je zamudil odločilni napad in na koncu v ciljnem sprintu zaostal za Švicarjem Stefanom Küngom (Groupama-FDJ) in Eritrejcem Biniamom Girmayjem (Intermarche-Wanty-Gobert).

