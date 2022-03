Polanc tokrat minuto za zmagovalcem, v skupnem seštevku napredoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni teden Coppija in Bartalija, 3. etapa

Jan Polanc je na 11. mestu v skupnem seštevku dirke Mednarodni teden Coppija in Bartalija.

Jan Polanc je na 11. mestu v skupnem seštevku dirke Mednarodni teden Coppija in Bartalija. Foto: Guliverimage

Zmagovalec tretje etape Mednarodnega tedna Coppija in Bartalija, 147-kilometrske preizkušnje s startom in ciljem v San Marinu, je Britanec Ben Tulett (Ineos Grenadiers). Edini slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 11., za zmagovalcem je zaostal okroglo minuto, v skupnem seštevku pa je pridobil tri mesta in je zdaj 11.