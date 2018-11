Slovenskemu najstniku v Južni Afriki uspel izjemen podvig

Članu slovenske kolesarske reprezentance v mlajših kategorijah in Kolesarskega kluba Kranj Martinu Lavriču je uspel izjemen podvig. Postal je zmagovalec projekta Zwift Academy, v katerega se je prijavilo kar 30.000 tekmovalcev.

Lani ni smel sodelovati ...

Za Zwift akademijo je Lavrič prvič slišal lani, ko je zaradi slabega vremena treninge začel izvajati na trenažerju (s pomočjo računalniške aplikacije Zwift, prek katere se lahko primerjate s kolesarji po vsem svetu). Zaradi dobrih rezultatov je letos še drugič dobil povabilo v polfinale, kar kamor se uvrsti deset najboljših, a lani zaradi tekmovanja za klub s kontinentalno licenco (Attaque Team Gusto) v projektu ni smel sodelovati. Letos je bila zgodba drugačna. Kot član KK Kranj, ki te licence nima, se je lahko priključil projektu. In navdušil.

... letos opravil z vso konkurenco in si prislužil profesionalno pogodbo

Uvrstil se je v veliki finale, v katerem so v zadnjih dneh v Cape Townu sodelovali trije najboljši. Ob Slovencu še Novozelandec Alex West in Anglež Oliver Peckover. Trio je tako v zadnjih dneh pomeril moči, kot pravi Lavrič, so bili vsi treningi zastavljeni tako, da so resnično preizkusili vse njihove sposobnosti.

Zmagovalca so razglasili 20. novembra. To je postal slovenski najstnik, ki je ob razglasitvi planil v jok, čustveno je njegov dosežek sprejela tudi mama.

And the newest addition to our 2019 team is.... 😁 Congratulations to all 3 finalists though and a big thanks to @GoZwift! 🖐🏼 https://t.co/gJwhCW2y49 — Team DiData Conti (@TeamDiDataCont) November 20, 2018

Lavrič si je z zmago priboril podpis enoletne pogodbe (za sezono 2019) z ekipo mlajših članov v profesionalnem kolesarskem moštvu Dimension Data, za člansko ekipo katere sodeluje tudi Britanec Mark Cavendish.

19-letnika čaka sezona pod okriljem Dimension Data, pri kateri obljubljajo dober program v ekipi in pot v svetovno serijo, če se bo izkazal. Foto: Vid Ponikvar

"To je noro. Niti pomisliti nisem na kaj takega. Ne vem, kako mi je uspelo," je v solzah dejal Lavrič, ki se mu bo življenje po velikem podvigu obrnilo na glavo.

Eden od trenerjev v Dimension Data Elliot Lipski je bil zadovoljen z 19-letnim Slovencem: "Zaupamo v Martina. Pokazal je svoje instinkte na cesti, drugi kolesarji so ga dobro sprejeli. Dobil bo dober program v ekipi in pot v svetovno serijo, če se bo izkazal. To je njegov začetek."

