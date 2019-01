Kam merijo slovenska kolesarska železa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za kolesarji so že prve skupne priprave v družbi njihovih moštvenih kolegov, z vodstvi ekip pa so začrtali okvirni načrt dirk za sezono 2019. Slovenski junak zadnjih sezon Primož Roglič bo svojo četrto sezono na najvišji ravni, ko bo maja napadal zmagovalne stopničke na dirki po Italiji, začel konec januarja v Združenih arabskih emiratih.

Roglič je po izvrstni sezoni 2018, ko je zmagal v skupnem seštevku dirk po Baskiji, Romandiji in Sloveniji, na dirki po Franciji pa osvojil končno četrto mesto in osvojil etapno zmago, pobral nekaj nagrad in priznanj ter si vzel oddahnil na zasluženem premoru.

A je bil kmalu znova na kolesu, na ekipnih pripravah v Španiji ter predstavitvi na Nizozemskem. Tam je postalo uradno, da bo v letu 2019 napadal zmagovalne stopničke na dirki po Italiji, a kdor spremlja Rogliča bolj podrobno, ve, da ga zanimajo predvsem zmage.

Prav na Giru leta 2016 je prvič v svetovni seriji resneje opozoril nase, ko je bil drugi in prvi v vožnji na čas. Ko so prireditelji italijanske pentlje razkrili traso in številne kronometrske kilometre, je 29-letnega Zasavca prva od treh tritedenskih dirk v sezoni povsem pritegnila. Skupaj z vodstvom ekipe Jumbo-Visma jo je postavil za glavni cilj sezone, zagotovo pa bo imel ob italijanskih cestah tudi ogromno slovenske podpore.

Prve tekmovalne kilometre bo "Rogla" naredil konec februarja na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Zatem bo nastopil na vselej močni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja sredi marca, v načrtu ima tudi dirko po Romandiji, kjer je lani prišel do skupne zmage.

Začetek in konec s kronometrom

Giro se bo začel 11. maja s posamično vožnjo na čas v Bologni, končal pa 2. junija v Veroni, prav tako s kronometrom. Roglič bo v boju za rožnato majico imel nadvse težko delo, saj so udeležbo napovedali svetovni prvak Španec Alejandro Valverde, Italijan Vincenzo Nibali, zmagovalec zadnje dirke po Španiji Britanec Simon Yates, obetavna Kolumbijca Egan Bernal in Miguel Angel Lopez ter nekdanji zmagovalec Nizozemec Tom Dumoulin.

Foto: Reuters

Če bo Roglič po Giru dovolj pri močeh, bo julija nastopil še na dirki po Franciji, kjer pa bo lovec na etapne zmage, na skupno razvrstitev naj ne bi bil osredotočen. Za prvaka Toura se prav tako obeta ogorčen boj, zmago bo branil Valižan Geraint Thomas, njegovi tekmeci bodo Britanec Chris Froome, Kolumbijec Nairo Quintana, Nizozemca Steven Kruijswijk in Dumoulin, Francoza Thibaut Pinot in Romain Bardet ...

Mohorič prvič na Touru

Prvega nastopa na največji etapni dirki na svetu si želi tudi Matej Mohorič. Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani je po prestopu v Bahrain-Merido v sezoni 2018 znova našel zmagovalne občutke. Premočan za tekmece je bil na dirkah po Beneluksu in Nemčiji, nanizal pa sedem zmag.

Prvega nastopa na največji etapni dirki na svetu si želi Matej Mohorič. Foto: Vid Ponikvar Za glavni cilj sezone 2019, ki jo bo začel v začetku februarja na dirki po okolici Valencie, je z vodstvom ekipe, v kateri je prvi med športnimi direktorji Gorazd Štangelj, eden od pomočnikov pa po novem Borut Božič, določil enodnevne dirke. Strade Bianche, Tirreno-Adriatico in Milano-San Remo so dirke, od katerih največ pričakuje, dobre pripravljenosti si želi še za belgijske klasike, na katerih bo debitiral.

Pogačar na delu že januarja

Že na prvi dirki sezone svetovne serije sredi januarja v Avstraliji bo slast dirkanja na najvišji ravni okusil obetavni Tadej Pogačar. Zmagovalec največje dirke za mlajše člane Tour de l'Avenir je po izvrstnem letu 2018 prestopil v UAE Emirates. V novi sezoni bo drugi najmlajši med vsemi kolesarji s svetovni seriji, mlajši je le belgijski up Remco Evenepoel, v katerega kolesarski svet polaga velike upe. V mladinski kategoriji je bil praktično nepremagljiv.

Že na prvi dirki sezone svetovne serije sredi januarja v Avstraliji bo slast dirkanja na najvišji ravni okusil obetavni Tadej Pogačar. Foto: UAE Emirates

11 Slovencev

V svetovni seriji bo v letu 2019 pedala vrtelo 11 Slovencev. Poleg Rogliča, Mohoriča in Pogačarja še Luka Mezgec v dresu Mitchelton-Scotta, Jan Polanc v majici UAE Emirates, poleg Mohoriča za Bahrain-Merido Kristijan Koren, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in novinec Jan Tratnik. Barve Katjuše-Alpecina bo branil Simon Špilak, ki bo bržčas vse stavil na dirko po Švici. Na njej je bil najboljši v letih 2015 in 2017, če se bo držal tega trenda, bo na njej najboljši tudi letos.

V razvojnih ekipah svetovne serije bosta na svoje priložnosti prežala še dva Slovenca. Žiga Jerman jo bo lovil pri Groupami-FDJ, Martin Lavrič pri Dimension-Dati.

Martin Lavrič bo priložnost prežal v razvojni ekii Dimension Data. Foto: Vid Ponikvar

Sky pod tem imenom le do 31. decembra

Posebne pozornosti bo deležna ekipa Sky, ki bo pod tem imenom obstajala le do 31. decembra. Glavni pokrovitelj britanskega moštva je napovedalo, da se umika iz kolesarstva. Če alfa in omega Skyja Dave Brailsford ne bo našel novih sponzorjev, se bodo na trgu znašli zvezdniki kova Froome, Thomas, Bernal, Michal Kwiatkowski ... Poznavalci verjamejo, da bo moštvo obstalo v karavani, le pod drugim imenom.

Mohorič kapetan na SP

Pozornosti pa se zagotovo ne bo mogel izogniti slovaški superzvezdnik Peter Sagan. Ta bo imel ob sebi za mnoge najmočnejšo ekipo za enodnevne dirke. Sagan velja tudi za prvega favorita jesenskega svetovnega prvenstva v Yorkshiru, sodeč po programih slovenskih kolesarjev in trasi bo slovenski kapetan tam Mohorič.

