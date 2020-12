Marko Kump za vedno sestopil s tekmovalnega kolesa, zdaj bo športni direktor

Marko Kump je v karieri dosegel izjemne uspehe in nosil dres največjih svetovnih ekip ter tudi slovenske reprezentance, največji pečat pa je pustil v dresu Adrie Mobil. Njegova profesionalna kariera je trajala kar 14 sezon, začel jo je v dresu novomeškega kluba in jo v KK Adria Mobil tudi končal, so zapisali na spletni strani kluba.

17 profesionalnih zmag in 42 uvrstitev na stopničke

Leta 2009 je dobil eno od svojih dveh etap na dirki Po Sloveniji, naslednje leto pa se je prvič podal v tujino k Geoxu, a se že leto zatem vrnil domov, saj je ekipa zašla v finančne težave. V sezoni 2013 se je pridružil Tinkoffu, kjer je ostal dve sezoni, se vmes za leto dni vrnil v Novo mesto, nato pa spisal še zadnje poglavje v tujini v dresih Lampreja, UAE Emirates in nazadnje še CCC Sprandi Polkowice.

Kump je v karieri zbral 17 profesionalnih zmag na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI), skupno pa je kar 42-krat stopil na najvišjo stopničko. Najbolj uspešen je bil okrog jezera Qinghai na Kitajskem, kjer je nabral sedem etapnih zmag, v spominu pa bosta ostali tudi Kumpovi etapni zmagi na dirki Po Sloveniji v letih 2009 in 2015.

V tujini je nosil drese Geoxa, Tinkoffa, Lampreja, UAE Emirates in nazadnje še CCC Sprandi Polkowice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V največjih ekipah sveta videl, kakšen je bil njegov domet

"V karieri vsakega športnika pride čas, ko se je potrebno odločiti za naslednji korak. Kolesarstvo je del mojega življenja, odkar pomnim, okusil sem vse kategorije tega športa. Bil sem v največjih ekipah sveta in videl, kakšen je bil moj domet. Bilo je veliko težkih trenutkov, a mi bodo v spominu ostali le tisti najlepši, večino pa sem doživel v dresu domačega kluba," je ob koncu tekmovalne kariere za spletno stran KK Adria Mobil povedal Kump.

"Svojo tekmovalno kariero zaključujem, kot sem jo začel - v dresu Adrie Mobila. Izjemno hvaležen sem tako kolesarjem, kot osebju, ki so mi na moji športni poti stali ob strani in brez katerih bi bilo teh lepih spominov bistveno manj," je še dodal šprinter, ki se ga je oprijel vzdevek "dolenjska puiščica".

Tudi v prihodnje bo del Adrie Mobil, že v naslednji sezoni sedel v klubski avtomobil v vlogi športnega direktorja. "S polno mero zagona in motivacije prevzemam novo vlogo, delo športnega direktorja. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v minulih dvajsetih letih, pomagam fantom na njihovi športni poti. Priprave na novo sezono so že v polnem zamahu, skupaj pa bomo še močnejši," o novem izzivu pravi zdaj že nekdanji profesionalni kolesar.

Kump in Gorazd Štangelj na dirki Po Sloveniji leta 2009. Foto: Vid Ponikvar

En prihaja, drugi odhaja

Če Kump prestopa med športne direktorje Adrie Mobila, pa to službo po dveh sezonah zapušča Branko Filip. "V dveh sezonah je Filip Adrio Mobil popeljal do vrste lepih rezultatov in vodil ekipo ter skrbel za uveljavljanje mlajših kolesarjev v članski kategoriji. Po lanski skrajšani sezoni, ki je bila zaradi koronavirusa in nenehnih odpovedi dirk še bolj zahtevna, se je poglavje sodelovanja Branka Filipa in Adrie Mobil zaenkrat zaključilo," so zapisali v novomeškem klubu.

Filip je mesto športnega direktorja zasedel leta 2019, ko je nasledil Srečka Glivarja, ki se je tedaj bolj posvetil delu z mlajšimi kategorijami.

