Izziv zvezd Almeidi in Swiftu, Rogliča presenetil Nemec

Enaintridesetletni Kisovčan je tako izpadel že v prvem krogu, ko ga je ugnal motivirani Zwiehoff, sicer od prihodnjega leta novi član ekipe Bora-hansgrohe in specialist za gorsko kolesarstvo. Ta je nato v polfinalu ugnal še Kolumbijca Harolda Tejado (Astana), v finalu pa je bil od 26-letnega Nemca boljši Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), eno od presenečenj letošnjega Gira.

#TheChallengeOfStars@BenZwiehoff powers through the first round of the Climbers' Challenge, to take the win over Primož Roglič 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/cGFyoTeBGR