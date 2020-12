Flisar ima dovolj: Zbogom, smučanje!

Foto: Getty Images

Če bi pred dvanajstimi leti, ko je sklenil, da ukvarjanje s tekmovalnim alpskim smučanjem zanj ni več smiselno, Filip Flisar sklical novinarsko konferenco, to ne bi naletelo na omembe vreden odziv. A v dobrem desetletju po slovesu od alpske C-reprezentance je Mariborčan spisal prav posebno zgodbo in smučarski kros približal Slovencem, sam pa ustvaril nov športni in osebni jaz. Z notranjim klicem, da je pri 33 letih in predvsem v negotovih razmerah, ki jih kroji koronavirus, ugasnil notranji tekmovalni ogenj, se končuje ena najbolj prepoznavnih karier v slovenskem zimskem športu, zanesljivo pa z naskokom najbolj uspešna slovenska pot v smučanju prostega sloga.

Flisar je izpustil uvodni dve preizkušnji svetovnega pokala v Arosi in Val Thorensu, medtem ko je tekma v Innichenu odpadla. Podobne usode je deležen Montafon. Toda še preden bi se začeli spraševati, ali bo v januarju vendarle potoval v Idre Fjaell na Švedsko, je nekdanji svetovni prvak javno stopil pred mikrofone in naznanil, da zaključuje uspešno tekmovalno kariero. Ob odpovedi svetovnega prvenstva na Kitajskem, negotovem koledarju tekem svetovnega pokala, skromnem pripravljalnem obdobju in nespornem dejstvu, da je že v preteklih letih vse težje odbijal napade mlajše tekmovalne garde, je bradati Mariborčan dal prednost družini in novim izzivom.

Foto: Sportida



Pravi, da bo v prihodnje še naprej delal s svojimi pokrovitelji. Predvsem z Red Bullom in Elanom. "Imam še dovolj mlado telo za raznorazne vragolije. Rad bi še naprej delal to, kar imam rad. Rad bi smučal, delal vragolije in nastopal pred kamero. To imam rad. Pripravljam tudi projekte za mlade. To bo moje poslanstvo," pravi. "Odločitev je dozorela že poleti. Upal in računal sem, da bom nastopil vsaj na eni, torej poslovilni tekmi. Žal so tekme odpadale. A ljudi ne morem več vleči za nos. Konec je. Gremo … Proti novim zmagam," pravi Filip Flisar in dodaja: "Nikoli mi ni bilo žal, da sem presedlal iz alpskega smučanja v smučarski kros. To je prava disciplina. Takšna, kot sem jaz. Za menoj je dolgo in uspešno obdobje. Veliko je bilo lepih in nepozabnih trenutkov."Pravi, da bo v prihodnje še naprej delal s svojimi pokrovitelji. Predvsem z Red Bullom in Elanom. "Imam še dovolj mlado telo za raznorazne vragolije. Rad bi še naprej delal to, kar imam rad. Rad bi smučal, delal vragolije in nastopal pred kamero. To imam rad. Pripravljam tudi projekte za mlade. To bo moje poslanstvo," pravi.

Foto: Getty Images

Ni bil prvi, bil pa je prvak

Če je Primož Vrhovnik veljal za očeta smučarskega krosa v Sloveniji, Saša Farič pa za prvo, ki se je lahko spogledovala z najvišjimi uvrstitvami na tekmah najvišje ravni, pa je bil prav Filip Flisar tisti, ki je poskrbel za dokončen preboj. Ne le na rezultatski ravni mlade discipline, ki je svojo veljavo dobila z vključitvijo v olimpijsko družino, temveč tudi s pojavnostjo. Postal je prepoznavna blagovna znamka v slovenskem okolju, na mednarodni sceni pa je vrsto let krojil svetovni vrh te veje smučanja prostega sloga.

V zadnjih sezonah je sicer, deloma tudi zaradi zdravstvenih težav, izgubljal stik z najožjim vrhom. Tako je bil v pretekli sezoni šele 31., predlani pa 18. v svetovnem pokalu v krosu. Tudi od zadnjih zmag so minila že štiri leta. Vseeno pa seznam uspehov zaradi tega ni prav nič zbledel. V zgodovino se bo torej Flisar zapisal kot dobitnik malega kristalnega globusa v sezoni 2011/12. Po enkrat je bil skupno še četrti, peti in šesti. Pohvali se lahko tudi s sedmimi zmagami in skupno 16 uvrstitvami na stopničke za zmagovalce. Svojevrsten vrhunec kariere pa je doživel 25. 1. 2015, ko je na SP v Kreischbergu postal svetovni prvak.

Foto: Reuters Manjka le olimpijska kolajna

Ob uspehih na svetovnem prvenstvu in v svetovnih pokalih ter srebru na X-games leta 2012 Flisarju v domači zbirki manjka le olimpijska kolajna. Po presenetljivem osmem mestu ob olimpijskem krstu leta 2010 v Vancouvru ji je bil najbližje štiri leta pozneje v Sočiju. Tedaj je po odličnih vožnjah v osmini in četrtfinalu nato v polfinalu grdo padel ter si po poškodbi preko malega finala izboril končno šesto mesto. Tudi leta 2018 so se v Pjongčangu sanje o kolajni razblinile v polfinalu.

Zdaj je jasno, da četrte priložnosti za nastop na ZOI ne bo dočakal. "Dovolj je," pravi pohorski smučar, ki se je vselej rad preizkušal tudi v drugih športih. Tako je med drugim poletja večkrat zapolnjeval z udeležbami na kolesarskih tekmah BMX. Pravi, da bo tudi v prihodnje za adrenalin dovolj časa. Prednost pa zdaj dobivajo družina, ki sta jo ustvarila s partnerko Moniko, in druga življenjska poglavja.

Nič ne bi spreminjal …

"Vedno sem bom spominjal začetkov. Tudi tega, kako sem prvo nagrado razdelil med trenerja in serviserja, da smo sploh lahko delovali. Da, res smo hodili po tankem ledu. Do zmage na svetovnem prvenstvu. Verjetno se tudi drugi še spominjajo mojih norih navijačev brez majic," ob koncu kariere sproščeno pripoveduje Filip Flisar, a ob tem priznava, da ga vendarle še vedno boli prav Soči 2014.

Ima zlato s svetovnega prvenstva. Manjka mu le olimpijsko odličje. Foto: Vid Ponikvar

"Pravijo, da se vse zgodi z nekim razlogom. Zato ne bi nič spreminjal. Žal pa mi je polfinala v Sočiju. Tisti padec … Olimpijska kolajna mi manjka. Takrat sem bil pripravljen in v dnevni formi za odličje. Tudi ne skrivam, da v Rusijo nisem odpotoval po deseto mesto, temveč po zmago. Ko daš od sebe 100 odstotkov, pride tudi do napak. Takrat je. Še danes mi je hudo. A tako pač je," se spominja Mariborčan.

In prihodnost krosa v Sloveniji ter vloga Filipa Flisarja? "Baza je skromna. Nekaj potenciala je pri mlajših. Moja vloga? Trener zanesljivo ne bom. Vedno pa bom pripravljen deliti svoje znanje in nasvete," odgovarja nekdanji svetovni prvak.