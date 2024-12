Luka Mezgec v novi, zelo vpadljivi opravi za sezono 2025

Pri avstralski kolesarski ekipi Jayco AlUla so predstavili novo stilsko podobo dresov za sezono 2025. Luka Mezgec, ki bo v ekipi še najmanj dve sezoni, bo po novem nosil vijoličasto majico in sive hlačke.

Za nove drese so poskrbeli pri podjetju MAAP, avstralski znamki s sedežem v Melbournu, ki je znana po svojih drznih modelih v svetu kolesarskih oblačil.

Glavni kreativni direktor podjetja Misha Glisovic je pojasnil, da so barvo dresa navdihnili nočno puščavsko nebo, sončni zahodi AlUla in avstralski sij (svetlobni pojav, viden iz avstralske divjine), medtem ko so se za sivo barvo hlačk odločili zato, ker se dobro ujema s svetlimi in nevtralnimi barvami.

Nova podoba kolesarjev in kolesark ekipe Jayco AlUla in Liv AlUla Jayco ter spremljevalnih vozil je bila med ljubitelji kolesarja zelo dobro sprejeta, pri podjetju MAAP pa si želijo, da bi bil dres priljubljen tudi med rekreativnimi kolesarji.

ANKETA Vam je všeč nova podoba kolesarjev in kolesark ekip Jayco AlUla in Liv AlUla Jayco? Da, zelo! + 71,43 % 5 glasov

Nič posebnega. + 14,29 % 1 glasov

Bolje, da bi ostali pri letošnji verziji. + 14,29 % 1 glasov Oddanih 7 glasov

