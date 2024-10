Mezgec bo z novo pogodbo tako več kot desetletje del zasedbe, ki je večinoma dirkala pod avstralsko licenco. Kariero je sicer začel pri Radenski, nadaljeval pri Savi, preden se je prvič leta 2013 preizkusil v ekipi iz tujine in k takratni Orici-BikeExchangeu prestopil leta 2016.

Vesel nadaljevanja z drugo družino

Kranjčan je zelo cenjen pomočnik ob koncu ravninskih etap za najboljše sprinterje. "Ko sem se pred devetimi leti pridružil tej ekipi, sem dobil drugo družino," je podaljšanje pogodbe pospremil Mezgec.

"Ves čas so ljudje v ekipi skrbeli, da sem se razvijal kot kolesar in človek. Zato je privilegij, da lahko nadaljujem to popotovanje z njimi. Veselim se dela z Dylanom Groenewegnom v sprintih in predajanja izkušenj mladim talentom. Upam, da bom lahko pripomogel k novim zmagam ekipe," je še dodal 36-letnik. Foto: Ana Kovač

V karieri je zbral 19 zmag, med najodmevnejše spada predvsem etapno slavje na Dirki po Italiji 2014 v Trstu. Trikrat je dobil tudi etapo na večdnevni preizkušnji po Kataloniji ter po dvakrat po Poljski ter domači pentlji. Nazadnje je bil najboljši leta 2019 v peti etapi Dirke po Poljski.

Doslej je nastopil na 15 tritedenskih dirkah in 20 največjih enodnevnih klasikah oziroma spomenikih. Enkrat je bil Mezgec tudi državni prvak na cestni dirki, in sicer leta 2017. Je tudi državni prvak v ciklokrosu in gorskem kolesarstvu. Prav leta 2017 je združil vse tri državne naslove.

Podaljšala tudi Durbridge in De Marchi

Z ekipo Jayco AlUla sta pogodbi podaljšala tudi Avstralec Luke Durbridge (do 2026) in Italijan Alessandro De Marchi (2025).