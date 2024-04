Mihael Štajnar na dirki Beograd - Banjaluka med najboljšo trojico

Slovenski kolesar Mihael Štajnar (Sava Kranj) je v skupnem seštevku dirke Beograd - Banjaluka zasedel tretje mesto. Po štirih etapah sta bila boljša le Poljak Piotr Pekala (Santic-Wibatech) in Italijan Davide Toneatti (Astana Qazastan Development).

Preizkušnjo od Beograda do Banjaluke je Pekala sklenil 27 sekund pred Toneattijem, Štajnar pa je zaostal 31 sekund. Od Slovencev je med najboljšo deseterico preizkušnjo sklenil še Jaka Marolt (Sava Kranj) na sedmem mestu z zaostankom 1:10 minute.

V zadnji etapi od Doboja do Banjaluke (126 km) je med deseterico končal Mark Poberaj (Srbska selekcija). V sprintu glavnine je slavil Poljak Radoslaw Fraczak (Voster ATS).

Najboljši posamični slovenski uvrstitvi je sicer dosegel Štajnar v tretji in prvi etapi. Tretji dan je bil od Višegrada do Jahorine (180 km) drugi za Pekalo, v prvi etapi od Beograda do Bijeljine (140 km) pa je bil četrti. Prvo etapo je sicer dobil avstralski član slovenske ekipe Ljubljana Gusto Santic Dylan Hopkins.

Lani je skupni seštevek osvojil Gregor Marija Černe (mebloJOGI Pro-concrete), ki je bil tokrat skupno 15. Letos so bile na startu tri slovenske zasedbe in skupno 17 slovenskih kolesarjev.

