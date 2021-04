Rogličev neizprosen boj

Ljubitelji kolesarstva bodo danes od 12.05 naprej prišli na svoj račun, saj je na sporedu nizozemska enodnevna klasika Amstel Gold Race, na kateri v širši krog favoritov za končen uspeh spada tudi slovenski kolesar Primož Roglič. Čeprav v klasikah do izraza prihaja drugačen tip kolesarjev, pa bodo danes svojo priložnost iskali tudi eksplozivni hribolazci in favoriti za več dnevne dirke. Na štartu bo še četverica Slovencev.

Kolesarji bodo morali na 55. izvedbi nizozemske klasike prevoziti izjemno napornih 219 kilometrov. V vsakem krogu bodo morali opraviti s tremi krajšimi klanci, ki bodo ob koncu zagotovo naredili selekcijo med najboljšimi. Prvi je Geulhemmerberg (1 km/5-odstotni povprečni naklon), Bemelerberg (900 m/4,5-odstotni naklon) in Cauberg (800 m/6,5-odstotni naklon z maksimalnim naklonom 12 odstotkov). Slednjega bodo v zadnjem, trinajstem krogu izpustili.

Favoritov je zaradi specifičnosti proge veliko, zato je težko izpostaviti le enega. Med tiste, ki se lahko vmešajo za končno zmago, so Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Maximilan Schachmann, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Wilco Kelderman, Alejandro Valverde, Warren Barguik, Soren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang in Tom Pidcock. Na štartu ne bo zadnjega zmagovalca Mathieua van der Poela, ki se pripravlja za olimpijski nastop na gorskem kolesu.

Roglič: Nisem super specialist za tovrstne dirke, a sem lahko zraven

In kaj pravi pred začetkom Roglič, ki je ob Van Aertu osrednje orožje domače zasedbe Jumbo-Visme? "Ne bi rekel, da je dirka pisana meni na kožo, vendar to ni pomembno. Tu smo z izjemno močno ekipo in ničesar se ne bi smeli bati," odgovarja Roglič. Če bi bil normalen potek dogodkov, bi bil on tisti, ki bi danes pomagal Van Aertu, saj je slednji znan kot kolesar za klasike. In ob Jonasu Vingegaardu bo imel še eno veliko pomoč. "Wout je hitrejši kolesar od mene, zato bi bilo zanj pomembno počakati do samega zaključka. Pred tem bomo morali mi opraviti delo. Nisem super specialist za tovrstne dirke, vendar sem lahko tudi zraven, da ne bo treba Woutu skočiti ob vsaki potezi tekmecev. Tako bo lahko privarčeval energijo za zaključek. Če bo pa Jonas šel v beg 50 kilometrov pred ciljem, pa nam prav tako ustreza."

Wout Van Aert spada v ožji krog favoritov za končno zmago. Foto: A.S.O./ Alex Broadway

Danes bodo na delu še štirje slovenski kolesarji – Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain-Victoriuos), Jan Polanc (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Team BikeExchange). Nizozemsko klasiko bo izpustil Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo nastopil nato na belgijskih klasikah Valonska puščica in Liege-Bastogne Liege, ki sta na sporedu 21. in 25. aprila.