Kaj se dogaja z Jonasom Vingegaardom?

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard, ki se je 4. aprila hudo poškodoval na Dirki po Baskiji, je še vedno v bolnišnici Txagorritxu v Vitorii, potem ko je prejšnji ponedeljek prestal operacijo ključnice in so ga premestili na intenzivno nego, kjer je zaradi pnevmotoraksa oz. predrtja pljuč pod budnim nadzorom medicinskega osebja, poroča španski časnik AS. Vingegaarda bi lahko v kratkem z letalom prepeljali na Dansko, kjer bo nadaljeval zdravljenje.

Po poročanju španskega medija AS so Jonasa Vingegaarda prejšnji ponedeljek ob 8. uri zjutraj operirali in premestili na intenzivno nego, kjer kot narekuje protokol pozorno spremljajo njegov pnevmotoraks oz. predrtje pljuč. Zdravniško osebje naj bi Vingegaardu, njegovi ekipi in družini pred nekaj urami predlagalo možnost premestitve v bolnišnico na Danskem, in to z medicinskim letalom, kjer bi nadaljeval zdravljenje, a odločitev zaradi občutljivosti njegovih poškodb, še ni bila sprejeta.

Glede na situacijo so zdi, da so možnosti za nastop Vingegaarda na letošnji Dirki po Franciji vse manjše. Dirka vseh dirk se bo začela 29. junija v Firencah v Italiji, torej čez 78 dni. "Ni jasno, koliko časa bo trajalo okrevanje. Jonas se počuti dobro in želi izraziti svojo hvaležnost vsem za lepe besede v zadnjih dneh," so pred dnevi sporočili iz ekipe Visma | Lease a Bike.

Tudi ostali nesrečniki iz padca v 4. etapi Dirke po Baskiji okrevajo. Avstralskega kolesarja Jaya Vinea (UAE Emirates) so v petek prepeljali v Andoro, kjer sta si z ženo ustvarila drugi dom, in kjer bo nadaljeval zdravljenje. Z okrevanjem nadaljuje tudi Steff Cras (TotalEnergies), ki je v enem od intervjujev priznal, da se je po padcu bal za svoje življenje. "Bilo me je strah, 30 sekund nisem mogel dihati, saj mi je delovalo samo eno pljučno krilo. Če bi padel 20 centimetrom dlje kot sem, bi umrl.," je razkril. Tudi Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Primož Roglič (BORA-hansgrohe) okrevata. Belgijec je bil pred dnevi v domovini operiran zaradi zlomljene ključnice, Roglič, ki je v padcu staknil številne potpludbe in odgrnine ter si rahlo poškodoval koleno, pa se bo prihodnji teden vrnil na kolo. Obe načrtovani dirki v Ardenih, Valonsko puščico in spomenik Liege-Bastogne-Liege, bo izpustil.

