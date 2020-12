Odločno zanikali Rogličevo vpletenost v dopinško afero

Jumbo-Visma je po poročanju spletne strani Cyclingnews.com zanikajo vsakršno vpletenost njenih članov, kot tudi, da nikoli niso bili kontaktirani s strani nemškega državnega tožilca kot tudi ne drugih preiskovalnih organov. Preko ekipe sta svojo vpletenost zanikala tudi oba kolesarja, ki poudarjata, da nikoli nista imela stika z doktorjem Schmidtom, niti jih o tem nikoli ni noben zasliševal.

Razsodba sojenja v dopinški aferi Aderlass bo predvidoma znana 15. januarja, je sporočilo regionalno sodišče v Münchnu. Teden dni prej bo zadnja predstavitev tožilstva in obrambe, je pred dneni poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Dodajajo še, da se Rogliču niti Dumoulinu ne sanja, zakaj sta se njuni fotografiji pojavili v omenjeni preiskavi. Omenja se, da bi se to lahko zgodilo po pričevanju avstrijskega kolesarja Georga Preidlerja, ki je lani poleti priznal krvni doping in dobil kar štiriletno prepoved tekmovanja.

Po poročanju Süddeutsche Zeitung naj bi ravno Preidler izrazil bojazen nad čistostjo Dumoulina, ki je med leti 2013 in 2017 vozil ekipo Sunweb. Nizozemski kolesar je zadnje leto pri Sunwebu dobil tudi Giro. Pri slovenskem kolesarju pa je Avstrijec izpostavil, da ni mogoče, da bi nekdo, ki je še pred časom treniral skoke, lahko dobil tritedensko kolesarsko dirko.

V dopinško afero Aderlass vpletenih najmanj 23 športnikov iz osmih držav, tudi iz Slovenije

Avstrijski in nemški policisti so svetovno prvenstvo v Seefeldu izkoristili za protidopinško akcijo in razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav. Osrčje zgodbe sestavlja že omenjeni zdravnik Schmidt, ki mu grozi zaporna kazen od enega do deset let.

Osumljeni zdravnik naj bi z najmanj četverico pomočnikov športnikom med letoma 2011 in 2019 pomagal predvsem z nedovoljenimi transfuzijami krvi.

Božič in Koren že prestaja kazen

Sodeloval je tudi s slovenskimi športniki. Zaradi povezav v aferi je Uci slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja.

Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Aderlass oziroma "operaciji puščanja krvi", so bili še nekateri znani kolesarji, kot so Danilo Hondo, Alessandro Petacchi, Hrvat Kristijan Đurasek, jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom pa so sestavljali smučarji tekači na čelu z Avstrijcem Johannesom Dürrom, ki je afero razkril v intervjuju in dobil 15-mesečno pogojno zaporno kazen. Med njimi pa so bili tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin in Estonca Karel Tämmjarv in Andreas Veerpalu.

Močne vzporednice z afero Fuentes

Posamezniki so afero Aderlass primerjali tudi z afero Eufemiano Fuentes, pred 14 leti razkrito zgodbo o sistematičnem dopingu v kolesarstvu, kjer je imel glavno vlogo španski zdravnik. Vzporednic je res veliko.

V obeh primerih je šlo za doping z menjavo lastne krvi, pri čemer športniku odvzamejo tudi po liter krvi, ki se shrani in z zamrzovanjem konzervira.

Podobnosti so tudi na drugih področjih. V primeru Fuentes je španska policija maja 2006 našla prek 200 pripravljenih vrečk za kri in naprave za transfuzijo, več deset vrečk je policija našla tudi v Erfurtu.

V obeh primerih sta v središču zgodbe zdravnika in oba sta očitno uporabljala lažna imena o svojih pacientih. V obeh primerih je šlo tudi za zgodbo, ki so jo preiskovalci široko zasnovali. V prvem primeru je bila to

Operacion Puerto (operacija pristanišče), v drugem pa Operation Aderlass (operacija puščanja krvi).