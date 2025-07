Med 14. etapo v Pirenejih so se kolesarji podali na zahtevno etapo od Pauja do Superbagneresa. Bilo je mokro in hladno, številni so si pomagali z vetrovkami, a med njimi ni bil Julian Alaphilippe (Tudor), ki je v želji po tem, da bi se ogrel, improviziral, odtrgal del navijaškega kartona ene izmed navijačic Wouta van Aerta in si ga zatlačil pod dres.

Yesterday, just before the summit of the Tourmalet, Julian Alaphilippe grabbed a cardboard sign from a fan. He tucked it under his jersey to keep warm on the descent. Later, he apologized to the woman. The sign read: “Wout doesn’t know it yet, but we’re getting… pic.twitter.com/TIBJTkP834