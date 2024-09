Jakob Omrzel je doma: Pričakujem, da se bom že naslednji teden vrnil v šolske klopi

Medtem ko se nekateri njegovi vrstniki in prijatelji pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v Zürichu, se je mladi slovenski kolesarski up Jakob Omrzel po hudi nesreči v Italiji in dolgem okrevanju v bolnišnici končno vrnil domov. "Pričakujem, da se bom že naslednji teden vrnil v šolske klopi," je povedal ekipi kolesarskega kluba Adria Mobil, ki ga je obiskala na domu.