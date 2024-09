Selektor slovenske mladinske reprezentance Nace Korošec, ki je s kolesarji na prizorišču dirke, je za Sportal povedal, da je stanje 18-letnega Jakoba Omrzela stabilno, da je pri zavesti in komunicira z okolico. Jutri dopoldne bo znanega več, bo pa zagotovo še nekaj dni ostal v bolnišnici. Tudi uradni medijski predstavnik kolesarske dirke Lunigiana Valerio Bianco nam je potrdil, da je mladi slovenski kolesar v bolnišnici in da njegovo življenje ni ogroženo. Povedal je še, da je bilo trčenje z redarjem silovito.

Kot poročajo italijanski mediji, se je nesreča zgodila danes popoldne, v prvem delu uvodne etape dirke Giro della Lunigiana, ki je kolesarje na eni najpomembnejših mladinskih dirk vodila od mesta Luni do La Spezie. V nesrečo je bil poleg Jakoba Omrzela, enega največjih upov slovenskega kolesarstva, ki so ga takoj odpeljali na preiskave in zdravljenje v bolnišnico Sant'Andrea v La Spezii, udeležen še 18-letni Italijan Jacopo Sasso, ki jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Redar ima po poročanju italijanskih medijev zlomljeno nogo in komolec, zdravi pa se v bolnišnici San Bartolomeo v Sarzani. Zakaj se je nesrečni dogodek zgodil, še preiskujejo.

Jakob Omrzel velja za enega največjih upov slovenskega kolesarstva. Član novomeške Adrie Mobil je aktualni državni prvak v cestni vožnji, ki se je aprila izkazal z zmago na mladinski dirki Pariz–Roubaix. V prihodnji sezoni bo nosil dres razvojne ekipe CTF Victorious.