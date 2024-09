Iz športne agencije A&J ALL Sports, ki zastopa tudi interese prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, so sporočili, da se je zdravstveno stanje obetavnega 18-letnega slovenskega kolesarja Jakoba Omerzela, ki je v sredo doživel hudo nesrečo na etapni dirki Giro della Lunigiana in si poškodoval glavo, bistveno izboljšalo. Predvidoma naj bi ga danes zvečer z oddelka za intenzivno nego prepeljali na nevrološki oddelek bolnišnice v La Spezii v Italiji.

Dva dneva po hudi nesreči 18-letnega kolesarja Jakoba Omerzela, člana novomeške Adrie Mobil, ki je v uvodnem delu prve etape dirke Giro della Lunigiana, kjer je nastopal kot član slovenske mladinske reprezentance, trčil v redarja, ki je opozarjal na cestni otok na trasi, iz Italije prihajajo spodbudne novice.

Iz agencije A&J ALL Sports, ki zastopa izjemno obetavnega kolesarja, so sporočili, da se je njegovo stanje znatno izboljšalo. Slovenskega državnega prvaka in zmagovalca letošnje mladinske izvedbe dirke Pariz–Roubaix, naj bi danes zvečer z oddelka za intenzivno nego prepeljali na oddelek za nevrologijo, kjer bo ostal pod zdravniškim nadzorom in prejemal vso potrebno terapijo do popolnega okrevanja.

