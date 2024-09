Najnovejše informacije glede zdravstvenega stanja slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela

Kot je za Sportal povedal predstavnik za stike z mediji pri kolesarski dirki Giro della Lunigiana Valerio Bianco, je Jakob Omrzel še vedno na intenzivnem oddelku v bolnišnici v Genovi. Je pri zavesti, komunicira z okolico, vendar se mu rahlo vrti. Zaradi hematoma ima bolečine v glavi, a se stanje že izboljšuje. Hematom je manjši in ga ne bo treba operirati.

Povedal je še, da bo Omrzel še nekaj dni najverjetneje na intenzivnem oddelku, in če se bo zdravljenje odvijalo po načrtih, ga bodo pozneje preselili na drugi oddelek. "Upamo, da bo čez sedem, osem dni že lahko zapustil bolnišnico."

Kot poročajo italijanski mediji, se je nesreča zgodila v sredo popoldne, v prvem delu uvodne etape dirke Giro della Lunigiana, ki je kolesarje na eni najpomembnejših mladinskih dirk vodila od mesta Luni do La Spezie. V nesrečo je bil poleg Omrzela, ki so ga, kot poroča RTV Slovenija, po padcu zaradi zastoja srca morali celo oživljati, nato pa so ga z reševalnim vozilom takoj odpeljali na preiskave in zdravljenje v bolnišnico, udeležen še 18-letni Italijan Jacopo Sasso, ki jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Redar, ki je na trasi opozarjal na nevaren odsek, ima po poročanju italijanskih medijev zlomljeno nogo in komolec.

Današnjo drugo etapo dirke Giro della Lunigiana od Portofina do Chiavarija so zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedali.

Jakob Omrzel velja za enega največjih upov slovenskega kolesarstva. Član novomeške Adrie Mobil je aktualni državni prvak v cestni vožnji, ki se je aprila izkazal z zmago na mladinski dirki Pariz–Roubaix. V prihodnji sezoni bo nosil dres razvojne ekipe CTF Victorious.