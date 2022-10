Italijan po uri trpljenja: Mislim, da tega ne bom ponovil nikoli več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski kolesarski as Filippo Ganna je po tem, ko je v soboto na velodromu Granges v Švici s 56,792 prevoženega kilometra zrušil rekord v vožnji na eno uro, povedal, da se česa podobnega prav kmalu ne bo več lotil. Trpljenje je bilo prehudo, pravi: "Morda bom poskusil šele po koncu kariere, v kratkem pa zagotovo ne."

Ganna se je v soboto spogledoval tudi z magično mejo 57 prevoženih kilometrov v eni uri, a je po 35 minutah začel trpeti, zaradi "položaja 'jajc'", kot se je slikovito izrazil. Začetek njegove rekordne vožnje je bil udoben in brez posebnosti, je povedal nekaj dni po osupljivem dosežku, s katerim je porušil dotedanji uradni, od Mednarodne kolesarske zveze (UCI) priznani rekord Britanca Dana Binghama (55,548 km) kot tudi "najboljši človeški dosežek" Chrisa Boardmana iz leta 1996 (56,375 km), ki pa ga UCI ni nikoli priznavala za uradni rekord.

"Mislim, da tega ne bom poskusil nikoli več," je še povedal 26-letni italijanski zvezdnik, član moštva Ineos Grenadiers. "Če se bom v prihodnosti še morda lotil tega preizkusa, bom to naredil tik pred upokojitvijo, tako kot Bradley Wiggins. Pred tem pa zagotovo ne," je še dodal.

Za rekordno vožnjo se že od sobote v vseh intervjujih zahvaljuje podporni ekipi, brez katere mu, poudarja, zagotovo ne bi uspelo. Že samo njegova oprema s posebnim kolesom pinarello na čelu je Gannovo ekipo stala več kot 75 tisoč evrov, je poročal Cyclingnews. Na velodromu so vladale posebne razmere, dvorano so ogreli na 27 stopinj Celzija, odločilen je bil prispevek Dana Binghama, ki ga je Ganna označil za idejnega vodjo in glavnega operativca osupljivega podviga.

Zato ga tudi ne skrbi, da bi prav kmalu lahko kdo presegel njegovo rekordno znamko. Če se bo za ta naporen podvig odločil kateri od mlajših zvezdnikov svetovnega kolesarstva, kot sta Remco Evenepoel in Tadej Pogačar, na primer, mu Ganna priporoča, da uporabi znanje in izkušnje njegove ekipe.

