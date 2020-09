Froome in Thomas bosta skušala naslediti Rogliča v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

od tirenskega do jadranskega morja

Geraint Thomas in Chris Froome imata skupaj pet zmag na Dirki po Franciji, letos pa ju na Touru ni. Valižan bo dirkal na Giru, Anglež pa na Vuelti.

Geraint Thomas in Chris Froome imata skupaj pet zmag na Dirki po Franciji, letos pa ju na Touru ni. Valižan bo dirkal na Giru, Anglež pa na Vuelti. Foto: Reuters

Britanska kolesarja Chris Froome in Geraint Thomas bosta v nadaljevanju kolesarske sezone od ponedeljka naprej nastopila na italijanski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lansko preizkušnjo je dobil slovenski as Primož Roglič, ki pa letos zaradi nastopa na Touru ne bo branil zmage.