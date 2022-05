Finkšt najboljši Slovenec v prvi etapi, zmaga Nizozemcu

Vsi kolesarji slovenske ekipe Adria Mobil so v cilj prišli v času zmagovalca, najboljši je bil na 18. mestu Tilen Finkšt. V razgibani etapi s tremi gorskimi cilji tretje kategorije in tremi sprinti z bonifikacijskimi sekundami je Madžar v novomeškem dresu Viktor Filutás z aktivno in napadalno vožnjo pridobil nekaj časa in je po prvem dnevu na šestem mestu v skupnem seštevku. V rumeni majici vodilnega je današnji zmagovalec Kooij.

Filutás je bil nekaj časa v ubežni skupini s še štirimi kolesarji, vendar je na enem izmed vzponov približno na polovici današnje etape izgubil stik z njimi, potem pa pred samim zaključkom še nesrečno padel. V cilj je uspel priti z glavnino na 101. mestu, Kristijan Koren je bil 46., David Per 49., Gal Glivar 78. in Kristjan Hočevar 82.

Šesti Slovenec na dirki, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), je bil 29.

Kristijan Koren je zasedel 46. mesto. Foto: Adria Mobil

Filutása so po zaključku etape zaradi suma, da si je ob padcu zlomil ključnico, odpeljali v bolnišnico, tako da se še ne ve, ali bo lahko na jutrišnji drugi etapi od Karcaga do Hajdúszoboszlóa sploh lahko startal, so sporočili iz novomeškega moštva.

Četrtkova 192 kilometrov dolga etapa je popolnoma ravninska, tako da bodo na svoj račun ponovno prišli sprinterji, če bo glavnina v cilj prišla v strnjeni skupini.

"Za nami je prva etapa Dirke po Madžarski, ki je bila zelo zahtevna glede na to, da na dirki nastopa 11 ekip World Toura. Ves čas smo lovili beg, na koncu je odločal ciljni sprint. Mislim, da sem se uvrstil okoli 15. mesta," je povedal Tilen Fikšt.