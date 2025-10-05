Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
7.15

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Remco Evenepoel Joao Almeida Uroš Murn Jaka Primožič Matevž Govekar Domen Novak Matej Mohorič Matej Mohorič evropsko prvenstvo Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 5. 10. 2025, 7.15

46 minut

EP v kolesarstvu, cestna dirka, članice

Tadej Pogačar za zlato, ki ga še nima ne on ne Slovenija

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar, SP Kigali 2025 | Tadej Pogačar je pred tednom dni drugič postal svetovni prvak. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je pred tednom dni drugič postal svetovni prvak.

Foto: Guliverimage

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Franciji se bo končalo s cestno dirko članov. Glavni favorit je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo teden dni po drugem naslovu svetovnega prvaka skušal osvojiti še prvo evropsko krono. Tudi Slovenija še nima zlate kolajne na članskih evropskih prvenstvih, gre sicer za sorazmerno novo tekmovanje. Dogajanje bomo v popoldanskih urah v živo spremljali na Sportalu.

Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar opozarja: To ni dobro zame in za druge

Konkurenca bo glede na zvezdniška imena in krajšo traso celo bolj zaostrena kot na nedavnem svetovnem prvenstvu v Ruandi, med glavne izzivalce 27-letnega Tadeja Pogačarja pa sodijo predvsem Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Remco Evenepoel in Portugalec Joao Almeida.

Pogačarja čaka stari rival Jonas Vingegaard, ki je nedavno zmagal na Vuelti. | Foto: Reuters Pogačarja čaka stari rival Jonas Vingegaard, ki je nedavno zmagal na Vuelti. Foto: Reuters Slovenija je doslej na evropskih prvenstvih sicer osvojila štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn, a nobene v članski konkurenci. V teh cestne dirke in vožnja na čas na EP potekajo šele od leta 2016. Najboljšo slovensko uvrstitev na članskih dirkah imata Luka Mezgec in Pogačar s petim mestom.

Kolesarji se bodo na pot iz Privasa podali ob 11.45, ciljno črto v Guilherand-Grangesu pa prečkali okoli 17. ure. Čaka jih 202,5 kilometrov dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 kilometrih, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest kilometrov pred ciljem.

V slovenski reprezentanci bo vse podrejeno kapetanu, v selekciji Uroša Murna so se znašli štirje člani, ki so nastopili tudi v Ruandi. To so Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič, ob njih pa bodo še Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.

Tadej Pogačar
Sportal Belgijski selektor opozarja Pogačarja: To se zanj lahko slabo konča
Urška Žigart
Sportal Prevlada Nizozemke, Urška Žigart dosegla najboljši slovenski izid v zgodovini
Remco Evenepoel Joao Almeida Uroš Murn Jaka Primožič Matevž Govekar Domen Novak Matej Mohorič Matej Mohorič evropsko prvenstvo Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.