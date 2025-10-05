Tadej Pogačar za zlato, ki ga še nima ne on ne Slovenija

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Franciji se bo končalo s cestno dirko članov. Glavni favorit je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo teden dni po drugem naslovu svetovnega prvaka skušal osvojiti še prvo evropsko krono. Tudi Slovenija še nima zlate kolajne na članskih evropskih prvenstvih, gre sicer za sorazmerno novo tekmovanje. Dogajanje bomo v popoldanskih urah v živo spremljali na Sportalu.

Konkurenca bo glede na zvezdniška imena in krajšo traso celo bolj zaostrena kot na nedavnem svetovnem prvenstvu v Ruandi, med glavne izzivalce 27-letnega Tadeja Pogačarja pa sodijo predvsem Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Remco Evenepoel in Portugalec Joao Almeida.

Pogačarja čaka stari rival Jonas Vingegaard, ki je nedavno zmagal na Vuelti. Foto: Reuters Slovenija je doslej na evropskih prvenstvih sicer osvojila štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn, a nobene v članski konkurenci. V teh cestne dirke in vožnja na čas na EP potekajo šele od leta 2016. Najboljšo slovensko uvrstitev na članskih dirkah imata Luka Mezgec in Pogačar s petim mestom.

Kolesarji se bodo na pot iz Privasa podali ob 11.45, ciljno črto v Guilherand-Grangesu pa prečkali okoli 17. ure. Čaka jih 202,5 kilometrov dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 kilometrih, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest kilometrov pred ciljem.

V slovenski reprezentanci bo vse podrejeno kapetanu, v selekciji Uroša Murna so se znašli štirje člani, ki so nastopili tudi v Ruandi. To so Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič, ob njih pa bodo še Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.