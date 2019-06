Kolesarji po kolajne na EP 2020 v bližino Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz evropske kolesarske zveze so sporočili, da bo Trento med 9. in 13. septembrom prihodnje leto gostil evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Letošnje prvenstvo stare celine bo med 7. in 11. avgustom v Alkmaarju.