Junak Gira je doma, slavje bo trajalo tri dni #video #foto

Ekvadorski kolesar Richard Carapaz, zmagovalec letošnje Dirke po Italiji, se je teden po zmagi na Giru vrnil v domovino. Na letališču v Quitu so drugega južnoameriškega zmagovalca italijanske pentlje pozdravili številni rojaki, med katerimi so bili tudi žena in njegova dva otroka. Večina navdušencev je nosila rožnata oblačila.