Ekipa Tadeja Pogačarja s smelimi načrti: Želimo biti najboljši na svetu

Joxean Fernández Matxin, menedžer moštva UAE Emirates, ki si želi v obdobju prihodnjih treh let postati najboljše kolesarsko moštvo na svetu. Foto: UAE Emirates Joxean Fernández Matxin, menedžer moštva UAE Emirates, se je v pogovoru za španski kolesarski portal Biciciclismo.com razgovoril o načrtih ekipe.

Dejal je, da je cilj ekipe, da v naslednjem letu, dveh ali treh, postane najboljše kolesarsko moštvo na svetu, a hkrati priznava, da bo to v boju s konkurenco, kjer prednjačita Ineos – ta bo konec sezone ostal brez štirikratnega zmagovalca francoskega Toura Chrisa Frooma, ki se bo v sezoni 2021 pridružil ekipi Israel Start-Up Nation – in Jumbo-Visma s Primožem Rogličem na čelu, vse prej kot lahka naloga.

"Zavedamo se, da bo težko, in spoštujemo svoje konkurente, kot je na primer ekipa Ineos, ki je najboljša že vrsto let in ima izredno razvejano strukturo, in Jumbo-Visma, ki raste in se razvija, a pomembno je, da si zastavljamo visoke cilje, če jih želimo doseči," je dejal.

Pri UAE si želijo nadaljevati serijo odličnih rezultatov, ki so jih začeli nizati v začetku letošnje sezone in pred koronakrizo, ki je povsem ustavila tudi svet kolesarstva.

Na začetku sezone je njihov šprinter Fernando Gaviria na etapni dirki Vuelta a San Juan v Argentini osvojil tri etapne zmage, trikrat je v etapah slavil tudi Juan Sebastian Molano, ki je bil uspešen na Dirki po Kolumbiji, z močno predstavo na dirki Vuelta a San Juan pa je navdušil tudi novinec v ekipi, 22-letni Američan Brandon McNulty, ki je dirko končal na skupnem 4. mestu.

Tudi slovenski šampion Tadej Pogačar je odlično začel sezono. Na etapni dirki Volta a la Comunitat Valenciana v začetku februarja je dobil dve etapi in zmagal v skupnem seštevku dirke, konec meseca pa dobil etapo in osvojil skupno drugo mesto na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki je bila za njegovo ekipo ena najpomembnejših v letošnji sezoni. Pogačar je po dirki skupaj z ekipo moral ostati v hotelski izolaciji, saj so se v ekipi pojavili primeri okužbe s koronavirusom.

"V naslednjih štirih mesecih želimo biti protagonisti," poudarja Matxin. "Na vsaki dirki, kjer se bomo pojavili, želimo biti konkurenčni."

Za ekipo UAE Emirates bo glavni cilje sezone Dirka po Franciji Foto: Getty Images

Glavni cilj ekipe je – tako kot velja za večino ekip svetovne serije – Dirka po Franciji, ki se bo, če bo vse po sreči, začela 29. avgusta v Nici in naj bi trajala do 20. septembra, ko bodo kolesarji dosegli cilj v Parizu.

UAE bo na najbolj prestižni dirki sezone vsaj uradno najbolj stavil na izkušenega Fabia Aruja, 30-letnega Italijana, ki je leta 2015 zmagal v skupnem seštevku Vuete in bil istega leta drugi na italijanskem Giru, saj vsaj javno ne želijo preveč obremenjevati mladega Pogačarja, aktualnega državnega prvaka v kronometru (Jan Polanc je bil v vožnji na čas tretji) in drugega na cestni dirki slovenskega državnega prvenstva, kjer je zaostal zgolj za prvim kolesarjem Mednarodne kolesarske lestvice Primožem Rogličem.

"Aru bo kapetan ekipe, saj je eden najbolj izkušenih," je napovedal menedžer ekipe UAE Emirates, "medtem ko je Pogačar še neznanka. Njegov cilj bo predvsem nabiranje izkušenj, potem pa bomo videli, kam ga to lahko pripelje. Brez pritiskov," je ponovil Matxin.

