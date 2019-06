Dvakrat slavil na slovenskih cestah, med zmagama pa prestal kazen zaradi dopinga

V Cecini, v slikoviti Toskani rojeni Diego Ulissi, je profesionalno kariero začel leta 2010 v moštvu Lampre, že takoj naslednje leto pa prvič slavil na dirki Po Sloveniji. Osem let kasneje je uspeh ponovil in se pridružil Mitju Mahoriču (2003, 2004), Juretu Golčerju (2006, 2008) in Primožu Rogliču (2015, 2018) v elitnem klubu dvakratnih zmagovalcev slovenske pentlje.

V karieri je dobil tudi dirko po Turčiji (2017), pa dirko po Češki (2016), teden Coppija in Bartalija (2013) ter nekaj enodnevnih dirk, med njimi Veliko nagrado Montreala (2017), dirko po Emilii in dirko Milano-Torino, obe leta 2013. Še preden je prestopil med profesionalce, je v letih 2006 in 2007 postal svetovni mladinski prvak.

Nastopil je na vseh treh največjih dirkah, po enkrat na Touru (2017) in Vuelti (2013), sedemkrat pa na domačem Giru, na katerem je v letih 2011, 2014, 2015 in 2016 osvojil šest etapnih zmag. Je pa z Girom povezano tudi temno poglavje v njegovi karieri.

Črn madež zaradi dopinškega prekrška

Na rožnati pentlji leta 2014 je namreč padel na dopinškem testu po 11. etapi. V njegovem urinu so našli skoraj prepovedani salbutamol, učinkovino, ki jo vsebujejo zdravila proti astmi. V urinu je imel skoraj dvakratno dovoljeno vrednost snovi, ki jo sicer športniki smejo uporabljati kot medicinsko izjemo, a le če imajo ustrezna potrdila zdravnikov.

Ullisijev urin je takrat vseboval 1.900 nanogramov salbutamola na mililiter, dovoljeno pa je 1.000 nanogramov. Povišano vrednost je opravičeval s tem, da je po padcu v začetku etape dvakrat vdihnil iz inhalatorja proti astmi, za nameček pa naj bi mu zdravnik po padcu dal še paracetamol za blaženje bolečine.

Leta 2011 je slovenske ceste ukrotil prvič. Foto: Vid Ponikvar

Življenje v Švici prinaša številne ugodnosti

Izgovorov Mednarodna kolesarska zveza (Uci) ni upoštevala, izrek kazni za dopinški prekršek pa je prepustila Švicarski kolesarski zvezi, saj Ulissi prebiva v Švici. Tamkajšnja zakonodaja glede dopinga pa je nadvse blaga, kar je bila srečna okoliščina za kolesarja, ki je moral brez tekmovanj preživeti le devet mesecev.

Po "izjemno težkem obdobju", ki ga je "prebrodil ob podpori družine in kluba", kot je leta 2015 razlagal medijem, se je vrnil in mirno nadaljeval kariero. Slovensko pentljo je osvojil pred dopinškim madežem in po njem. Pred osmimi leti sta bila njegova sotekmovalca pri Lampreju tudi Slovenca Grega Bole in Simon Špilak, letos se je za enega njegovih ključnih pomočnikov v boju za zeleno (Fight for Green) izkazal naš veliki kolesarski up Tadej Pogačar, v majici UAE Emirates pa kolesaril tudi Jan Polanc.

