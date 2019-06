Italijan naslednji za Rogličem, Mezgec dobil, kar je pred dvema letoma izgubil #video

Zastor nad 26. kolesarsko dirko Po Sloveniji je padel in dobili smo vse junake. Diego Ulissi je postal nesporni vladar, Luka Mezgec je zadnji dan prišel do rdeče majice za najboljšega po številu točk, Rus Aleksander Vlasov si je prilastil modro majico za najboljšega na gorskih ciljih, Tadej Pogačar, ki je zadnji dan skušal priti na zmagovalni oder, pa še tretjič zapored belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Čeprav je v šprinterskih etapah najbolj znaimivo dogajanje le na koncu, smo v peti etapi na dirki Po Sloveniji od Trebnjega do Novega mesta videli dogajanje že prej. Kot prvo je dež dodobra namočil kolesarje, nato pa so se vodilni v skupnem seštevku kar naenkrat presenetljivo znašli v družbi treh ubežnikov, potem ko so Tadej Pogačar (UAE Emirates) in druščina lovili bonifikacijske sekunde na letečih ciljih. Le junak sobotne etape Giovanni Visconti (Neri Sottoli), ki je dirko končal na drugem mestu, je nekoliko zaspal z moštvenimi kolegi.

"RusVelo je narekoval tempo, da bi ujeli ubežnike za šprint. Poizkušal sem dobiti binfikacijske sekunde. Nismo jih pravi čas ujeli," je po koncu razlagal Počagar.

Pogačar se je zasmejal, ko so se znašli med ubežniki

Na koncu je za pet sekund zaostal za tretjim mestom, ki je pripadel Rusu Aleksandru Vlasovu (Gazprom RusVelo). Prav zanimivo je bilo videti, kako je mladi Slovenec užival med pobegom in se celo široko nasmehnil, ko so se najboljši znašli povsem v ospredju, glavnina pa je že imela nekaj zaostanka.

Tadej Pogačar je poizkušal priti do bonifikacijskih sekund na letečih ciljih, a je ruska ekipa Gazprom RusVelo uspešno nadzirala napad. Foto: Vid Ponikvar

"Gazprom je narekoval hud tempo. Manjša skupina smo se odcepili. Mislil sem že, da bomo sodelovali in se odpeljali. Zadaj so nas ujeli," je še dejal Tadej, ki je še tretjič zapored na dirki Po Sloveniji osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Sicer si je pred 26. izvedbo dirke želel zeleno majico, ki pripada najboljšemu v skupni razvrstitvi, vendar prve tri dni ni bil v najboljši formi: "Zadnja dva dneva sem se super počutil, prve tri ne. Mislim pa, da smo potrebovali takšne noge za ubranitev zelene majice, ker je bilo veliko napadov. Morda je vreme vplivalo prve dni. Nisem imel pravih nog. Sicer sem se počutil v redu, vendar ni bilo pike na i."

Kako so se razdelile majice Zelena majica za skupno zmago – Diego Ulissi (UAE Emirates) Rdeča majica za najboljšega po točkah – Luka Mezgec (Mitchelton Scott) Modra majica za najboljšega na gorskih ciljih – Aleksander Vlasov (Gazprom RusVelo) Bela majica za najboljšega mladega kolesarja – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Zato pa se je veselil zmage ekipnega kolega Diega Ulissija, ki je še drugič v karieri postal kralj slovenske kolesarske pentlje. Prvič jo je osvojil leta 2011 in je še vedno najmlajši skupni zmagovalec. Tako je stopil v družbo Mitje Mahoriča, Jureta Golčerja in Primoža Rogliča, ki so prav tako osvojili dirko dvakrat. Roglič je do druge zmage prišel lani, Ulissi pa je tako postal naslednji v vrsti, ki se lahko pohvali s tovrstnim uspehom.

Najboljši trije na letošnji dirki - Visconti, Ulissi, Vlasov. Foto: Sportida

"Resnično sem vesel te zmage. Z Gira sem prišel v vrhunski formi in teden dni pred to dirko zmagal tudi na GP Lugana. V Sloveniji sem nameraval samo trenirati, dobiti kakšno etapo in se pripraviti na državno prvenstvo. Kar naenkrat pa se mi je odprla priložnost, da bi dobil dirko in to priložnost sem izkoristil. Zadnja etapa je bila zelo težka, z dežjem v začetku in kasnejšim napadom Gazproma. Takrat mi je bilo zelo težko. Na zadnjem spustu smo po mojem mnenju preveč tvegali, a se je vse dobro izšlo," je bil vidno presrečen Italijan, ki se je ves čas zahvaljeval Pogačarju za pomoč na poti do zmage.

Mezgec dobil, kar je pred dvema letoma izgubil

Zadovoljstvo je imel ob koncu še en slovenski kolesar. Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je pred današnjo etapo za dve točki zaostajal za Ulissijem v boju za rdečo majico, ki pripada najboljšemu kolesarju po osvojenih točkah. Jasno je bilo, da je potreboval le normalen šprint, da bi prišel do majice, katero je sicer nosil, saj je imel Italijan zeleno.

A si je Luka želel nove etapne zmage v Novem mestu, potem ko je bil najhitrejši že drugi dan v Celju: "Občutki so super. Borili smo se pet dni. Dve leti nazaj sem rdečo majico v Novem mestu izgubil, letos dobil. Za današnjo etapo nismo imeli taktike. Šli smo na zmago. Vedeli smo, da zna biti zadnji klanec zanimiv in res je bil. Gazprom je navil močan tempo. Ostalo nas je 20, 25. Počutil sem se super. Poznalo se je, da sem včeraj na Predmejo malce počival. Vedel sem, da moram priti na drugo pozicijo. Cameron Meyer je prišel po desni, jaz sem malo pobremzal. Fantje iz Bore so šli povsem v ograjo. Po notranji sem jih prehitel, dva sta mi ušla. Med Camom in mano sta bila dva, na sredi Kandijskega mostu sem vedel, da je zmaga."

Zmagovalec pete etape je postal Italijan Giacomo Nizzolo. Foto: Sportida

Zmagovalec zadnje etape je tako postal Italijan Giacomo Nizzolo (Dimension Data) in tako preihtel tudi slavnega moštvenega kolega Marka Cavendisha, ki tudi v četrto ni prišel do etapne zmage na slovenski kolesarski pentlji.

Rezultati 5. etape: 1. Giacomo Nizzolo (Ita/Team Dimension Data) 4:01:55

2. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

3. Shane Archbold (Nzl/Bora-Hansgrohe)

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli - Sidermec)

5. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy)

6. Vincenzo Albanese (Ita/Bardiani-CSF)

7. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

8. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)

9. Simone Velasco (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

10. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM) vsi isti čas

22. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) + 0:12

23. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:19

29. Matej Drinovec (Slo/Slovenia) 2:23

32. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

35. Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

39. Matic Veber (Slo/Slovenia) isti čas

