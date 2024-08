🇭🇺 Blanka Vas ( @teamsdworx ) won the fifth stage of #TDFF2024 ! 🇳🇱 Demi Vollering loses her yellow jersey to 🇵🇱 Kasia Niewiadoma after a crash! Barely teammates to help the Dutch leader of the team, weird tactics … pic.twitter.com/yQ5XDuWesU

Čast nizozemske kolesarske ekipe Team SD Worx - Protime je v 5. etapi dirke Tour de France Femmes reševala Madžarka Blanka Vos, ki je bila najmočnejša v ciljem sprintu.

Rumeno majico vodilne zdaj nosi Poljakinja Katarzyna Niewiadoma iz ekipe Canyon//SRAM Racing, druga v današnji etapi, ki ima 19 sekund prednosti pred olimpijsko zmagovalko na cestni dirki v Parizu, Američanko Kristen Faulkner, in 22 pred Nizozemko Puck Pieterse. Demi Vollering je po današnjem padcu, v katerem si je nabrala kar nekaj zaostanka, ob lovljenju glavnine pa ni imela pomoči kolegic iz ekipe, zdrsnila na deveto mesto. Za rumeno majico zaostaja 1:19 minute.

Second on the stage and the new overall leader of the #TDFF2024.



What a day for @KNiewiadoma and the team 👏💛#WatchTheFemmes pic.twitter.com/hxOTBQBp9n