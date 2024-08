Pieterse dobila četrto etapo, Vollering ostaja v rumenem

Nizozemska kolesarka Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) je zmagovalka četrte etape dirke po Franciji. Ta še vedno poteka na Nizozemskem in v Belgiji, v Francijo se bo preselila v četrtek. Skupno je vodstvo zadržala še ena Nizozemka Demi Vollering (Woks Protime).

Pietrese je bila danes, ko so morale kolesarke prevoziti 122 km med nizozemskim Valkenburgom in belgijskim Liegom, najboljša v sprintu treh, ki so si nabrale pol minute naskoka pred prvo zasledovalno skupino. Prehitela je Vollering, tretja je bila Poljakinja Katarzyna Niewiadoma. Vollering je kljub porazu v etapi obdržala skupno vodstvo. Rumeno majico je oblekla v torek po tretji etapi, posamični vožnji na čas v okolici Rotterdama, ki jo je dobila s petimi sekundami naskoka.

V seštevku je prednost zdaj še povečala, pred današnjo zmagovalko ima 22 sekund prednosti, tretja je Niewiadoma s 34 sekundami zaostanka. Na ženski izvedbi Toura sodeluje ena slovenska kolesarka. Špela Kern je danes zasedla 125. mesto (+ 16:43). Skupno je Kern nazadovala za 13 mest in je po novem 129. Tour bo šele v četrtek prvič zavil v Francijo, saj se bo četrta etapa s startom v belgijskem kraju Bastogne končala v Amnevillu.

Zadnje tri etape v petek, soboto in nedeljo pa bodo povsem francoske (Remiremont - Morteau, Champagnole - Le Grand-Bornand in Le Grand-Bornand - Alpe d'Huez), pri čemer bo nedeljska zadnja tudi najtežja. Gorska etapa bo imela dva zahtevna vzpona, končala pa se bo v znanem smučarskem središču Alpe d'Huez, kjer bo tudi cilj letošnjega Toura.