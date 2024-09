Zlata Pieterse in Hatherly, Vita Movrin 38.

Žensko preizkušnjo na visoki nadmorski višini je zanesljivo dobila 22-letna Puck Pieterse in se prvič podpisala pod naslov svetovne prvakinje. Lani je med članicami že osvojila bron. Tokrat je sicer najboljša mlada kolesarka cestne dirke po Franciji za 59 sekund prehitela rojakinjo Anne Terpstra, še 20 sekund več je zaostala bronasta Italijanka Martina Berta. Prva favoritinja olimpijska prvakinja Francozinja Pauline Ferrand Prevot je bila šele 14. z zaostankom 3:20 minute.

"Ne morem še dojeti. Od samega začetka sem šla v svojem ritmu. Tvegala sem vse, da bi dobila to dirko. Pritiskala sem in bilo je dovolj. S tem prvim članskim naslovom sem zelo zadovoljna," je dejala 22-letna Nizozemka, ki je svoji državi v ženski konkurenci privozila prvi naslov. "Po kratkem krosu nisem bila zadovoljna. Nisem bila osredotočena in od samega začetka nisem bila v igri za zmago. To me je zbudilo, zbrala sem se in danes vedela, kaj si želim - zmagati."

Edina slovenska predstavnica Vita Movrin je končala v istem krogu kot zmagovalka in na 38. mestu zaostala 7:04 minute. Tanja Žakelj se je nastopu še pred odhodom v Andoro zaradi težav z zdravjem odpovedala.

Moško preizkušnjo je dobil Alan Hatherly, ki je v zadnjem krogu strl Francoza Victorja Koretzkyja. Ta je zaostal 22 sekund. Tretji je ciljno črto prečkal prvi favorit in olimpijski prvak Britanec Tom Pidcock, ki tokrat ni bil kos obema najboljšima. Zaostal je 39 sekund.

"Zelo sem čustven. Sicer sem vedel, da imam dobre noge, a zmagati na tak način res predstavlja uresničitev sanj. Pri sebi sem čutil določen pritisk, a mi je uspelo. Komaj čakam, da bom lahko eno leto nosil mavričasto majico," je po dirki razlagal 28-letni prvi južnoafriški prvak v zgodovini prvenstev. "Victor je šel na polno v zadnji krog. Na vzponu je od začetka potegnil, potem pa se je malce ustavil in usedel. Vedel sem, da moram takrat napasti in se ga skušati do vrha otresti, saj v sprintu ne bi imel pravih možnosti," je še ključni trenutek šest krogov dolge preizkušnje izpostavil Hatherly.

Edini slovenski predstavnik Rok Naglič preizkušnje ni končal. Odstopil je v drugem krogu.

SP v gorskem kolesarstvu, olimpijski kros, ženske:



1. Puck Pieterse (Niz) 1:09:41

2. Anne Terpstra (Niz) +0:59

3. Martina Berta (Ita) +1:19

4. Candice Lill (JA) +1:23

5. Loana Lecomte (Fra) +1:43

6. Evie Richards (VBr) +1:51

7. Laura Stigger (Avt) +2:23

8. Savilia Blunk (ZDA) +2:32

9. Kate Courtney (ZDA) +2:57

10. Rebecca Henderson (Avs) +3:02

...

38. Vita Movrin (Slo) +7:04



SP v gorskem kolesarstvu, olimpijski kros, moški:



1. Alan Hatherly (Jar) 1:09:51

2. Victor Koretzky (Fra) +0:22

3. Tom Pidcock (VB) +0:39

4. Charlie Aldridge (VB) +0:54

5. Mathis Azzaro (Fra) +1:21

6. Luca Braidot (Ita) +1:49

7. Luca Schwarzbauer (Nem) +1:55

8. Mathias Flückiger (Švi) +1:58

9. Jordan Sarrou (Fra) +2:07

10. David List (Nem) +2:12

Odstop: Rok Naglič (Slo)