Poljakinja po pravi drami zmagovalka Dirke po Franciji

Po osmih etapah razburljivega ženskega Toura je razlika na koncu znašala vsega štiri sekunde do drugouvrščene Vollering (SD Worx-Protime), medtem ko je na koncu tretjeuvrščena in v etapi druga Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) zaostala vsega deset sekund.

Sprva se je zdelo, da bosta Nizozemki, ki sta obračunali za etapno zmago, v skupnem seštevku prehiteli 29-letno Poljakinjo, a se je ta na 13,7 km dolgem slovitem vzponu na Alpe d'Huez z 21 serpentinami odlično odrezala in ravno dovolj omejila škodo, ki je nastala na prelazu Glandon (19,9 km/7,2 %).

Natanko 54 km pred ciljem je namreč dirko na glavo postavila Vollering z napadom od daleč in se takoj otresla Niewiadome.

🇵🇱 Kasia Niewiadoma wins the Tour de France Femmes avec Zwift with 4 seconds over 🇳🇱 Demi Vollering!!



WHAT A RIDE!#TDFF2024 pic.twitter.com/WZlIIJa0Q6