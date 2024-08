Nizozemka Charlotte Kool je zmagala v drugi etapi kolesarske dirke po Franciji in z zmago utrdila svoje vodstvo, rumeno majico je osvojila z zmago v uvodni etapi v ponedeljek.

V drugi etapi, ki je v dolžini 69,7 kilometra potekala med Dordrechtom in Rotterdamom, je slavila v sprintu pred rojakinjama Loreno Wiebes in Marianne Vos. Edina slovenska kolesarska na Touru Špela Kern (Cofidis) je bila v času zmagovalke 106.

Kratko dopoldansko etapo so zaznamovali številni padci in pobeg Belgijke Audrey De Keersmaeker. Kolesarka ekipe Lotto-Dstny je ušla 40 kilometrov od startne črte, a ji ni uspelo povečati prednosti nad pol minute. Tako so jo ostale ujele deset kilometrov pred ciljem. V boju za zmago je Loreno Wiebes v zadnjih metrih premagala Kool.

Dirko je tudi tokrat spremljalo veliko gledalcev. Nizozemska policija je v ponedeljek število gledalcev ob cestah prve etape ocenila na 150.000.

V drugi polovici današnjega popoldneva se bodo kolesarke pomerile še v tretji etapi, v 6,3 km dolgem kronometru po ulicah Rotterdama.