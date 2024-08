Demi Vollering tretja etapa in rumena majica

Drugo mesto je v vožnji na čas zasedla Američanka Chloe Dygert, edina slovenska kolesarka na dirki, Špela Kern, je na kronometru zasedla 133. mesto, v skupni razvrstitvi pa je 116.

