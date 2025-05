Maruša Tereza Šerkezi zmagovalka mladinske dirke v Heubachu

Nemški Heubach je gostil 25. izvedbo legendarnega gorskokolesarskega festivala BiketheRock, ki velja za enega izmed osrednjih dogodkov v seriji MTB Bundesliga. Pod razvalinami gradu Rosenstein sta v elitnih kategorijah slavila domačin Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV) in nizozemska svetovna prvakinja Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck), med starejšimi mladinkami pa Maruša Tereza Šerkezi, ki je v dresu ekipe CUBE Next Gen (Lelosi, Visit Ljubljana) osvojila prepričljivo zmago.

Šerkezi si je odločilno prednost privozila že v prvem krogu in jo nato postopoma večala do cilja. S skoraj minuto zaostanka je drugo mesto osvojila Barbora Bukovska (Czech National Team), tretja pa je bila Kanadčanka Rafaelle Carrier (Cycling Canada), ki je lani osvojila srebro na svetovnem prvenstvu v Andori. V konkurenci 45 mladink se je izkazala tudi Meta Tancik (Decathlon Misser Project), ki je zasedla 12. mesto.

"Tekme sem se veselila zaradi sproščenega vzdušja, velikega števila tekmovalk in predvsem, ker so bile po lanski Andori na štartni črti znova tekmovalke iz ZDA in Kanade. Z odpeljanimi štirimi krogi sem zadovoljna, saj je proga, kljub temu da ne daje vtisa tehnične zahtevnosti, kar nepredvidljiva. Ima podlago s peskom, kjer ob najmanjši nezbranosti odnese kolo in padec je neizbežen. Z ekipo smo glede stopnjevanja forme zadovoljni in grem optimistično na naslednjo tekmo prihodnji konec tedna v Nove Mesto na Moravi na Češkem, kjer bo zaradi številne udeležbe z vsega sveta skoraj svetovno prvenstvo v malem," je po zmagi med starejšimi mladinkami dejala Šerkezi.

Zmaga Schwarzbaueju in Pieterse

V članski moški konkurenci je Schwarzbauer ugnal svetovnega prvaka Alana Hatherlyja (Giant Factory Off-Road Team), ki je po padcu zdrsnil na četrto mesto. Med članicami je bila Puck Pieterse prepričljivo najmočnejša, drugo in tretje mesto sta si privozili Nemka Nina Graf in Američanka Kelsey Urban.