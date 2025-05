Luca Braidot in Vita Movrin zmagovalca med gorskimi kolesarji v Kamniku

Italijan Luca Braidot in Slovenka Vita Movrin sta zmagovalca 27. Kamniškega krosa za gorske kolesarje, letos edine mednarodne dirke v olimpijskem krosu v Sloveniji in četrte dirke slovenskega pokala SloXcup.

Na najstarejši mednarodni dirki v Sloveniji je v vseh kategorijah dirkalo 300 tekmovalk in tekmovalcev. Startno-ciljni prostor je bil v središču Kamnika, od koder so se kolesarji podali na razgibano traso skozi mestne ulice, gozdne odseke, travnike in umetne tehnične elemente.

Vrhunec je bil sredi dneva, ko so za točke Mednarodne kolesarske zveze Uci dirkali v kategorijah elite, je sporočil organizator dirke kamniški Calcit Bike Team.

Svoje pete zmage v Kamniku se je veselil tretji kolesar sveta Braidot, ki je bil v ciljnem finišu dirke močnejši od rojaka Nadirja Colledanija in Poljaka Pawla Bernasa. Od Slovencev je bil na četrtem mestu najboljši Mihael Štajnar, šesti je bil Rok Naglič.

V ženski konkurenci je slavila domačinka Vita Movrin. Foto: www.alesfevzer.com

V ženski konkurenci je slavila domačinka Movrin, zmagovalka Kamnika leta 2023. Druga je bila Ukrajinka Jana Belomoina, ki je lovila svojo četrto zmago na kamniških krosih, tretja pa Italijanka Lucia Bramati. Peta je bila še ena Slovenka Maruša Naglič.