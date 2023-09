Še ena etapa, ki Rogliču in druščini ne bo pustila dihati

Po petkovi kraljevski etapi, v kateri so kolesarji Jumbo-Visme osvojili prva tri mesta in se zavihteli tudi med prve tri v skupnem seštevku dirke, je pred kolesarji na španski Vuelti še en izredno zahteven dan. Tudi 14. etapa bo potekala v Pirenejih, kolesarje pa na trasi čakata dva vzpona ekstra kategorije in klanec prve kategorije na zaključku etape. Se bo dominacija Jumbo-Visme nadaljevala? Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.55, uradno pa ob 13.17. Kolesarje v cilju pričakujemo okoli 17.45. Dogajanje bomo tudi danes v živo spremljali na Sportalu.

Tudi danes bodo kolesarji na Dirki po Španiji grizli navkreber. Na trasi od Sauveterre-de-Béarna do Larra-Belague (156,2 kilometra) v francoskih Pirenejih jih čaka še ena zahtevna gorska etapa, v kateri bodo morali premagati dva vzpona ekstra kategorije, nekoliko lažji klanec tretje kategorije in zaključni klanec prve kategorije na Larra-Belaguo (9,5 kilometra/6,3 odstotka).

Prvih sto kilometrov trase bo dirka potekala po francoskih tleh, potem pa se bo karavana vrnila v Španijo, v domovino Vuelte.

Etapa se bo začela v mestu Sauvettere-de-Béarn, kjer se je rodil kolesar ekipe Burgos-BH Cyril Barthe, ki mu bodo domačini zagotovo pripravili posebno dobrodošlico, nato pa sledi dokaj ravninski začetek etape v prvih 50 kilometrih, ki bo pravzaprav edina ravnina, ki jo bodo kolesarji danes okusili.

Vzpon na prvi klanec dneva, gre za vzpon ekstra kategorije na Col Hourcère, se bo začel okoli 50. kilometra, vrh pa bo na 71. kilometru trase, na nadmorski višini 1.440 metrov. Klanec bo dolg dobrih 11 kilometrov in ima 8,7-odstotni povprečni naklon, na začetku bo naklonina celo desetodstotna.

Po skoraj 20-kilometrskem spustu čaka karavano naslednji test, še en vzpon ekstra kategorije. Gre za skoraj 15-kilometrski vzpon na Puerto de Larrau, kjer bo kljub temu, da bosta tri kilometre pod vrhom dva kilometra ravnine in spusta, izjemno strm. Večina klanca ima več kot deset kilometrov naklona, na zadnjih dveh kilometrih je klanec kar 14-odstoten.

Po spustu bodo kolesarji vstopili v Baskijo, ki je letos gostila start Dirke po Franciji. Tam jih čakata dva vzpona, najprej je to vzpon tretje kategorije The Puerto de Laza (3,4 kilometra/6,3 odstotka) in nato zaključek do smučarskega središča Larra Belagua, ki je ocenjen kot klanec prve kategorije in ni tako zahteven kot v petkovi etapi. Zadnji klanec bo dolg 9,5 kilometra in ima 6,3-odstoten povprečni naklon.

V etapi bi lahko bili uspešni ubežniki, sploh če bi se že pred prvim vzponom na Col Hourcère izoblikovala velika ubežna skupina, ali kolesarji, ki se borijo za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. Med favoriti velja izpostaviti Francoza Romaina Bardeta, Nemca Lennarda Kämno, Nizozemca Wouta Poelsa, Italijana Damiana Caruso, Kolumbijca Einerja Rubia, Valižana Gerainta Thomasa, Španca Mikela Lando in Enrica Masa ali pa trojko Jumbo-Visme, etapnega zmagovalca kraljevske etape Jonasa Vingegaarda, vodilnega Seppa Kussa ali slovenskega asa Primoža Rogliča.

Sepp Kuss ostaja v rdeči majici. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku še vedno vodi Kuss, ki ima zdaj pred drugouvrščenim Rogličem 1:37 minute naskoka, na tretje mesto je s sedmega napredoval Vingegaard, ki zaostaja 1:44 minute. Danec je prevzel tudi vodstvo v razvrstitvi za pikčasto majico. Najboljši med ostalimi je četrti Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) z zaostankom 2:37 minute, ki je novi vodilni med mladimi kolesarji.

Med preostalimi Slovenci na Vuelti je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Jan Tratnik (Jumbo-Visma) na 44. mestu, Domen Novak (UAE Team Emirates) je 121., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa 154.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.55, uradno pa ob 13.17. Kolesarje v cilju pričakujemo okoli 17.45.

