Rogličevo moštvo s prvo zmago sezone, Mezgec najboljši Slovenec

Trije Slovenci so se uvrstili med najboljših 20, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je zasedel osmo, Matej Mohorič (Bahrain Merida) 14., Jan Polanc (UAE Emirates) pa 20. mesto.

Četrtega Slovenca, ob Rogliču, ki na dirki ne nastopa, najboljšega slovenskega "hribolazca", Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) ni bilo v ospredju. Kako je zaenkrat pripravljen, bo bržkone pokazala četrta, edina prava gorska etapa.

🇪🇸 #VCV2020



That was a close sprint finish but @GroenewegenD takes the win! 🤛 🤛#samenwinnen pic.twitter.com/MhOAlq9NwF