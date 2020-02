Portugalcu prva etapa Saudi Toura, Bole in Tratnik zaostala

Portugalec Rui Costa, nekdanji svetovni kolesarski prvak, je dobil prvo etapo dirke po Saudski Arabiji. V 173 kilometrov dolgi etapi od Rijada do Jawa, ki se je končala s krajšim vzponom, je tekmovalec ekipe UAE Emirates, za katerega vozita tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc, prav v zaključku prehitel Avstralca Heinricha Hausslerja.

Slednji, sicer član Bahrain Meride, je bil zadnji "preživeli" med tistimi, ki so si uspeh poskušali zagotoviti z begom. Tretje mesto je zasedel Francoz Nacer Bouhanni, tudi on je prišel v cilj v času zmagovalca, v katerem je bilo 18 kolesarjev.

Med njimi pa ni bilo slovenskih predstavnikov Grege Boleta in Jana Tratnika (oba Bahrain Merida). Bole je zaostal tri minute in 52 sekund in zasedel 77. mesto, Tratnik pa je bil 84., zaostal je štiri minute in pet sekund.

Za 33-letnega Costo je bila to 26. zmaga v karieri in prva po februarju leta 2017, ko je bil prav tako uspešen v Aziji, postal je zmagovalec dirke po Abu Dabiju.

